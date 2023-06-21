Продукты, которые чаще вызывают пищевое отравление

Любая пища может приводить к пищевому отравлению. Однако некоторые продукты с большей вероятностью, чем другие, содержат микробы, которые вызывают тошноту и другие реакции со стороны пищеварительной системы.

© unsplash.com

Что это за продукты? Рассказываем в материале "Рамблера".

Видео дня

Сырое и недоваренное мясо

Говядина, свинина, баранина и козлятина могут содержать сальмонеллу, кишечную палочку и иерсинию — род бактерий из семейства Yersiniaceae, если употреблять их в сыром или недоваренном виде. У домашней птицы, курицы и индейки, чаще обнаруживают сальмонеллу, кампилобактер и клостридию перфрингенс.

Чтобы уничтожить микробы, необходимо подвергать мясо и птицу термической обработке. Кроме того, важно соблюдать некоторые правила, чтобы не заразить другие продукты:

Аккуратно промывайте мясо под водой, так, чтобы она не сильно разбрызгивалась.

После мытья мяса обязательно тщательно мойте и дезинфицируйте раковину. Согласно исследованиям, у 1 из 7 человек, которые чистили раковину после мытья мяса, в ней все еще оставались микробы.

Мойте руки с мылом после в течение 20 секунд.

Используйте отдельную разделочную доску для мяса.

Яйца

Яйца могут содержать сальмонеллу, даже если они выглядят чистыми и без трещин.

Не употребляйте продукты, которые содержат сырые яйца, в том числе сырое тесто.

Готовьте яйца, пока желтки и белки не станут твердыми.

Храните яйца в холодильнике при температуре не выше 4 градусов.

После приготовления блюд, содержащих яйца, мойте посуду, разделочные доски и столешницы горячей водой с мылом.

Фрукты и овощи

Иногда сырые фрукты и овощи могут быть заражены вредными микробами. Среди них — сальмонелла, кишечная палочка и листерия. Чтобы предотвратить пищевое отравление, не ешьте их немытыми.

Молоко и мягкие сыры

Пищевое отравление можно получить из-за непастеризованного молока и продуктов, приготовленных из него: мягких сыров (фета, бри, камамбер), мороженого и йогурта. Молоко может переносить вредные микробы, такие, как сальмонелла, кампилобактер, криптоспоридий, кишечная палочка, листерия и бруцелла. Чтобы снизить риск отравления, пейте пастеризованное молоко и сделанные из него продукты.

Сырая рыба и морепродукты