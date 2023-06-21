Продукты, которые чаще вызывают пищевое отравление
Любая пища может приводить к пищевому отравлению. Однако некоторые продукты с большей вероятностью, чем другие, содержат микробы, которые вызывают тошноту и другие реакции со стороны пищеварительной системы.
Что это за продукты? Рассказываем в материале "Рамблера".
Сырое и недоваренное мясо
Говядина, свинина, баранина и козлятина могут содержать сальмонеллу, кишечную палочку и иерсинию — род бактерий из семейства Yersiniaceae, если употреблять их в сыром или недоваренном виде. У домашней птицы, курицы и индейки, чаще обнаруживают сальмонеллу, кампилобактер и клостридию перфрингенс.
Чтобы уничтожить микробы, необходимо подвергать мясо и птицу термической обработке. Кроме того, важно соблюдать некоторые правила, чтобы не заразить другие продукты:
- Аккуратно промывайте мясо под водой, так, чтобы она не сильно разбрызгивалась.
- После мытья мяса обязательно тщательно мойте и дезинфицируйте раковину. Согласно исследованиям, у 1 из 7 человек, которые чистили раковину после мытья мяса, в ней все еще оставались микробы.
- Мойте руки с мылом после в течение 20 секунд.
- Используйте отдельную разделочную доску для мяса.
Яйца
Яйца могут содержать сальмонеллу, даже если они выглядят чистыми и без трещин.
- Не употребляйте продукты, которые содержат сырые яйца, в том числе сырое тесто.
- Готовьте яйца, пока желтки и белки не станут твердыми.
- Храните яйца в холодильнике при температуре не выше 4 градусов.
- После приготовления блюд, содержащих яйца, мойте посуду, разделочные доски и столешницы горячей водой с мылом.
Фрукты и овощи
Иногда сырые фрукты и овощи могут быть заражены вредными микробами. Среди них — сальмонелла, кишечная палочка и листерия. Чтобы предотвратить пищевое отравление, не ешьте их немытыми.
Молоко и мягкие сыры
Пищевое отравление можно получить из-за непастеризованного молока и продуктов, приготовленных из него: мягких сыров (фета, бри, камамбер), мороженого и йогурта. Молоко может переносить вредные микробы, такие, как сальмонелла, кампилобактер, криптоспоридий, кишечная палочка, листерия и бруцелла. Чтобы снизить риск отравления, пейте пастеризованное молоко и сделанные из него продукты.
Сырая рыба и морепродукты
Сырая рыба и морепродукты могут содержать норовирус и вибрион. Поэтому лучше не есть такие продукты и блюда, содержащие их, например, севиче, сашими и некоторые суши.