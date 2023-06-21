Врач: зуд и покраснение кожи может указывать на сахарный диабет

Врач Драпкина: зуд и покраснение кожи может указывать на сахарный диабет. Организм может сигнализировать нам о каких-то сбоях в его работе разными способами. Один из них — кожа. Если вы заметили, что она приобрела какой-то необычный оттенок, стоит подумать, всё ли в порядке с вашим здоровьем. Вот какие цветовые изменения на коже точно не стоит оставлять без внимания.

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Бледность

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Кожа и слизистые становятся светлее, чем обычно при спазме поверхностных сосудов или анемии, рассказала член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, директор НМИЦ ТПМ Минздрава Оксана Драпкина.

Часто это передаётся по наследству: если у ваших родственников бледная кожа, которая почти не загорает, то все в порядке. Здоровый человек может побледнеть при:

низкой физической активности,

переутомлении,

стрессе,

переохлаждении.

А вот если бледность сохраняется долго и сопровождается другими симптомами, вроде головокружения или потери аппетита, это уже повод насторожиться. Причина может быть очень серьёзная — от болезней сердца до онкологии.

Посинение (цианоз) Кратковременное посинение участков кожи, губ или кончиков пальцев — признак недостатка кислорода в крови.

Если синюшность долго не проходит и сопровождается другими симптомами — болью в груди, затруднённым дыханием, головной болью, кровохарканьем и др. — скорее всего, нарушена работа сердца или лёгких.

Желтуха (иктеричность) Кожа или слизистые желтеют из-за повышения уровня желчного пигмента билирубина в крови. Самая частая причина — заболевания печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Тогда к желтухе добавляются и другие симптомы: дискомфорт или боль в правом подреберье, потеря аппетита, тошнота, рвота, потемнение мочи, обесцвечивание кала.

Но бывают у желтухи и другие причины. Например, она может проявиться, если вы переели моркови. Подробнее об этом эффекте мы рассказывали тут.

Покраснения и зуд

Один из самых ранних симптомов сахарного диабета — сухость и зуд кожи в паховых, межъягодичных, локтевых складках. Зуд может быть причиной кандидоза, который тоже часто бывает у диабетиков. Чаще всего — у пожилых и тучных людей.

Маленькие круглые или овальные красно-коричневые пятна на передней стороне голени — проявление диабетической дермопатии. Она указывает на то, что больной плохо следит за уровнем глюкозы. Чаще всего у таких пациентов есть и другие осложнения — проблемы со зрением, почками и нервами.

Потемнение и бархатистость (чёрный акантоз) Ещё один симптом сахарного диабета — так называемая «грязная кожа». Это сухие, тёмные, утолщённые, бархатистые на ощупь участки кожи, как правило, в подмышечных впадинах, на шее или в паху, рассказала врач изданию «Доктор Питер».

Полезен ли загар для кожи

Многие сознательно меняют оттенок кожи, часами нежась под палящим солнцем. Плохая новость для всех любителей жариться на пляже: наша кожа не в курсе трендов красоты. Для неё загар — это всего лишь защита от негативного воздействия ультрафиолета. Так что солнечные ванны полезны только в умеренных количествах.

Какие последствия ждут любителей шоколадного загара: