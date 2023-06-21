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Как не заразиться энтеровирусом

Эпидемический сезон по энтеровирусной инфекции начинается в Ростовской области с наступлением лета. Как не подхватить опасную инфекцию, жителям Дона рассказал региональный Роспотребнадзор.

Как не заразиться энтеровирусом
© unsplash.com

Для защиты от заражения эксперты рекомендуют отказаться от:

  • пребывания в местах массового скопления людей,
  • купания в бассейнах, где не контролируется качество воды,
  • посещения заведений общепита, в которых не соблюдаются санитарные нормы,
  • употребления воды из непроверенных источников.

Также сотрудники ведомства советуют чаще мыть руки, тщательно промывать перед употреблением фрукты и овощи, избегать общения с людьми с признаками заболеваний. При необходимости такого общения стоит использовать маску.

В домах и квартирах нужно регулярно делать уборку и с применением дезинфицирующих средств и часто проветривать помещения.

Напомним, энтеровирусная инфекция чаще всего проникает в организм через рот — с грязными руками, продуктами питания или зараженной водой.

Симптомы болезни могут быть разными, в том числе это высокая температура, слабость, боль в горле, тошнота и диарея, сыпь на руках, ногах и во рту.

Вирусы данной группы вызывают разные заболевания — от «летней простуды», которая проходит в течение недели, до энцефалита и менингита.

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