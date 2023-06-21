Ученые: риск развития диабета связан с плохим качеством сна

Нарушение сна может привести к развитию сахарного диабета. Об этом рассказали ученые из университета CHA University в Южной Корее.

Он отметил, что болезнь может возникнуть, даже если продолжительность сна составляет менее десяти часов. Как сообщает издание, специалисты определили зависимость между плохим сном и развитием болезни, когда продолжительность сна человека превышала десять часов в день или наоборот, была менее шести часов в день.