Симптомы, лечение и профилактика сибирской язвы

Сибирская язва — редкое, но очень опасное заболевание, поражающее кожные покровы и слизистые оболочки в организме. Сибирская язва может протекать по-разному — от легочной и кишечной форм до инъекционной.

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Симптомы сибирской язвы также очень разнообразны, в их числе режущая боль в животе, повышение температуры, одышка, кашель, появление на коже специфических карбункулов и другие.

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«Лента.ру» выяснила, как передается это опасное заболевание, какие меры можно предпринять для профилактики сибирской язвы и можно ли совсем нейтрализовать эту инфекцию в организме.

Что такое сибирская язва?

Сибирская язва — это редкое, но серьезное инфекционное заболевание. Его вызывают грамположительные палочковидные бактерии — Bacillus anthracis, которые, попадая в неблагоприятные условия, образуют споры так же, как грибы, мхи и папоротники, чтобы защитить себя от высоких температур, влажности и других агрессивных условий окружающей среды.

Бактерии сибирской язвы образуют спящие (неактивные) споры, которые очень долго, десятилетиями могут жить, например, в почве. Когда споры попадают в тело животного или человека — среду, богатую водой, сахарами и другими питательными веществами, они активируются и превращаются в растущие клетки. В такой форме бактерии могут размножаться, распространяться по организму, вырабатывать токсины, вызывать тяжелые заболевания и провоцировать летальный исход.

Как проявляется сибирская язва?

В зависимости от того, каким образом бактерия попала в организм, сибирская язва может проявляться по-разному. Возможно развитие кожной формы сибирской язвы, а также легочной и кишечной. Самая редкая форма заболевания — инъекционная, она встречается у людей, употребляющих наркотики.

Врач-инфекционист Виктория Беспалова в беседе с «Лентой.ру» отметила, что наименее опасной считается кожная форма заболевания. В таком случае инкубационный период сибирской язвы может продлиться неделю.

Кожная форма заболевания считается самой распространенной и наименее опасной. Инкубационный период кожной формы сибирской язвы длится от одного до семи дней, затем язва начинает распространяться по организму, — Виктория Беспалова, врач-инфекционист.

Специалистка подчеркнула, что самой опасной формой сибирской язвы считается легочная — она характеризуется очень быстрым развитием и тяжелым течением заболевания.

Как происходит заражение сибирской язвой?

Человек может подцепить бактерию сибирской язвы при контакте с больными животными или зараженными продуктами животного происхождения. Есть несколько способов передачи бактерий от животного человеку.

Как обычно передается сибирская язва:

человек вдыхает споры, ест пищу или пьет воду, зараженную спорами;

споры попадают в порез или царапину на коже.

Сибирская язва может вызывать тяжелые заболевания как у людей, так и у животных. Дикие животные и скот могут заразиться, когда вдыхают или проглатывают споры из зараженной почвы, растений или воды. В районах, где домашние животные болели сибирской язвой в прошлом, плановая вакцинация может предотвратить новые вспышки.

При этом заразиться сибирской язвой при контакте с больным человеком невозможно. Бактерии не передаются воздушно-капельным путем.

Сибирская язва не заразна, то есть ею невозможно заразиться от другого человека, как при простуде или гриппе.

Кто рискует заразиться сибирской язвой?

Сибирская язва — достаточно редкое заболевание. Однако есть ряд условий, которые повышают риск заражения. Большинство людей заражаются при контакте с больными животными или продуктами животного происхождения, такими как шерсть, шкура или волосы. В первую очередь в зоне риска те, кто вынужден контактировать с потенциально больными животными на работе.

Работа в неблагоприятных условиях

Наиболее подвержены риску заболевания люди, занимающиеся разведением сельскохозяйственных животных, работники бойни, заводов по производству шерсти, кожевенных заводов и так далее. Споры сибирской язвы могут передаваться рабочим через порезы или царапины на коже — в этом случае возникает кожная форма заболевания.

Легочная форма сибирской язвы может возникать при вдыхании человеком спор, витающих в воздухе, во время промышленной обработки зараженных материалов.

Употребление в пищу сырого или термически плохо обработанного мяса инфицированных животных

Люди, которые едят сырое или недоваренное мясо инфицированных животных, могут заболеть желудочно-кишечной формой сибирской язвы. Обычно это происходит в странах, где домашний скот не вакцинируется против сибирской язвы на регулярной основе.

Путешествия в эпидемически опасные регионы

Сибирская язва наиболее распространена в сельскохозяйственных районах Центральной и Южной Америки, Африки, Центральной и Юго-Западной Азии, Южной и Восточной Европы, Карибского бассейна. Заболевание чаще встречается в странах, где нет программ регулярной вакцинации животных против сибирской язвы.

Путешественникам рекомендуется избегать употребления в пищу сырого мяса, а также контактов с домашним скотом, продуктами животного происхождения и тушами животных.

Симптомы сибирской язвы

Симптомы сибирской язвы могут различаться в зависимости от типа инфекции, а инкубационный период длится от одного дня до двух месяцев.

Симптомы кожной формы сибирской язвы:

скопление на лице, шее, руках или кистях рук пузырьков или припухлостей, которые могут чесаться;

образование шанкра — большой язвы с черным центром;

появление отека вокруг шанкра.

Виктория Беспалова подчеркнула, что характерная особенность шанкра — отсутствие чувствительности и болезненности, несмотря на пугающий внешний вид.

При проявлении легочной или кишечной форм симптомы сибирской язвы могут быть более обширными.

Симптомы легочной и кишечной форм сибирской язвы:

повышение температуры, головная боль, потливость;

одышка, кашель, осиплость голоса;

боль в горле, боль при глотании, увеличение лимфатических узлов;

рвота, диарея, режущая боль в животе.

При этом, независимо от формы заболевания, сибирская язва обычно развивается поэтапно. По словам Беспаловой, все начинается с того, что на теле появляется небольшое, но сильно зудящее пятнышко, которое затем превращается в папулу ярко-красного цвета. Уже в течение нескольких часов на ее месте образуется пузырек с воспалительной жидкостью. После того как он лопается, образуется собственно язва.

На следующий день она может достигать пятнадцати миллиметров в диаметре, — Виктория Беспалова, врач-инфекционист.

Дальше, по словам эксперта, начинается образование на коже специфических карбункулов — черных круглых пятен с каймой красного цвета, вокруг которых в виде ожерелья располагаются пузырьки. При разрыве этих пузырьков язва увеличивается и может достигать уже пяти и более сантиметров в диаметре. На коже специфических карбункулов бывает немного: в большинстве случаев — один, реже — несколько. Образуются карбункулы на голове, шее, спине и других частях тела.

Осложнения и последствия сибирской язвы

Наиболее частое и опасное осложнение сибирской язвы — сибиреязвенный сепсис, гиперактивная и токсическая реакция организма на инфекцию, опасная для жизни. Она может привести к септическому шоку, повреждению тканей, отказу органов и летальному исходу. Сибиреязвенный сепсис требует неотложной медицинской помощи.

Кроме того, сибирская язва может приводить к таким последствиям, как пневмония, сердечно-сосудистая недостаточность, синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (патологический процесс в системе свертывания крови), инфекционно-токсический шок, отек легких, легочное кровотечение и менингит.

Диагностика сибирской язвы

Врач-инфекционист Виктория Беспалова рассказала, что для диагностики сибирской язвы специалист в первую очередь должен выяснить у пациента, как могло произойти заражение, и только потом назначать необходимые диагностические тесты.

После сбора анамнеза диагноз подтверждается путем лабораторного обследования — с помощью микроскопии мазка бациллу выделяют из биологического материала больного. Также можно обнаружить антигены в крови у пациента методом ИФА или РНГА, — Виктория Беспалова, врач-инфекционист.

Для измерения антител или токсина в крови назначается тестирование на наличие бактерии Bacillus anthracis в образце крови, также исследуется мазок с кожных поражений, спинномозговая жидкость и респираторные выделения. Образцы биоматериала берутся до того, как пациент начнет принимать для лечения антибиотики.

Лечение сибирской язвы

Беспалова добавила, что пациенты с сибирской язвой лечатся только в условиях стационара.

В медицине существует несколько вариантов лечения пациентов с сибирской язвой. Все виды сибирской язвы можно лечить с помощью антибиотиков, в том числе введением препаратов внутривенно. Также для лечения используется противоязвенный иммуноглобулин и антитоксины — антитела, которые обезвреживают токсины, вырабатываемые бактериями сибирской язвы.

Пациентам с тяжелыми случаями сибирской язвы может потребоваться агрессивное лечение, такое как непрерывное дренирование плевральной жидкости, применение кортикостероидов и искусственная вентиляция легких.

Профилактика сибирской язвы и санитарные меры

Против сибирской язвы существует лицензированная вакцина, однако она показана только определенным группам лиц.

Кому показана вакцинация от сибирской язвы:

сотрудникам лабораторий, изучающим бактерию Bacillus anthracis;

военнослужащим, которые проходят службу в эндемичных регионах;

людям, рискующим в процессе работы заразиться при контакте с больными животными или их тушами.