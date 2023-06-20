$84.23+0.2592.07+0.28

Эндокринолог РФ Юрочкин: три причины, почему в некоторые дни вы не можете перестать есть

Эндокринолог Александр Юрочкин объясняет, что постоянное желание есть и повышенное чувство голода могут быть обусловлены несколькими причинами, сообщает "МедикФорум".

Три причины, почему в некоторые дни вы не можете перестать есть
© Unsplash.com

Физическое состояние и действия, которые человек предпринимал накануне, могут играть важную роль в этом.

Недосып: Исследования показывают, что люди, которые не получают достаточного количества сна, употребляют больше калорий на следующий день. Те, кто регулярно спит менее пяти часов в сутки, имеют 50% больший риск избыточного веса по сравнению с теми, кто спит восемь часов. Недосып влияет на выработку гормонов, вызывает состояние подавленности и усталости. В таких случаях организм стремится употреблять пищу, богатую сахаром, жирами и калориями, чтобы справиться со стрессом.

Избыток углеводов на ужин: Если вечером употреблялись большие порции макарон или хлеба, уровень сахара в крови повышается. Однако, на следующее утро после пробуждения уровень сахара резко снижается. В результате возникает сильное стремление употреблять пищу, богатую углеводами, чтобы восстановить его уровень.

Эмоциональный фактор: Стресс, тревога или эмоциональное напряжение могут повысить аппетит и вызвать желание поесть больше. Это может быть связано с попыткой утихомирить или утолить эмоциональное состояние с помощью пищи.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители