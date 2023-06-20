Три причины, почему в некоторые дни вы не можете перестать есть

Эндокринолог Александр Юрочкин объясняет, что постоянное желание есть и повышенное чувство голода могут быть обусловлены несколькими причинами, сообщает "МедикФорум".

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Физическое состояние и действия, которые человек предпринимал накануне, могут играть важную роль в этом.

Недосып: Исследования показывают, что люди, которые не получают достаточного количества сна, употребляют больше калорий на следующий день. Те, кто регулярно спит менее пяти часов в сутки, имеют 50% больший риск избыточного веса по сравнению с теми, кто спит восемь часов. Недосып влияет на выработку гормонов, вызывает состояние подавленности и усталости. В таких случаях организм стремится употреблять пищу, богатую сахаром, жирами и калориями, чтобы справиться со стрессом.

Избыток углеводов на ужин: Если вечером употреблялись большие порции макарон или хлеба, уровень сахара в крови повышается. Однако, на следующее утро после пробуждения уровень сахара резко снижается. В результате возникает сильное стремление употреблять пищу, богатую углеводами, чтобы восстановить его уровень.