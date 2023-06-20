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Врач назвал первые признаки деменции

В интервью Pravda.Ru врач-невролог Артур Фадеев рассказал о первых признаках деменции, на которые стоит в первую очередь обратить внимание.

Врач назвал первые признаки деменции
© Вести Подмосковья

По его словам, деменции бывают разными, но первым тревожным звонком для человека должны стать проблемы с запоминанием событий, которые произошли совсем недавно. Затем к этому проявлению присоединяются снижение тормозных возможностей пациента, то есть человек становится либо слишком раздражительным, либо наоборот замыкается на себе, также добавляется нарушение счета, добавил Фадеев.

Однако врач отметил, что проблемы с памятью не всегда указывают на деменцию. Они могут возникать и по другим причинам: из-за стресса, бессонницы или же наличия у человека болезни Альцгеймера или артериальной гипертензии.

Фадеев призвал подозревающих у себя наличие деменции граждан пройти расширенное исследование, состоящее из совокупности тестов, направленных на изучение когнитивных функций.

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