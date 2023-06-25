Что надо знать перед тем, как делать татуировку

Согласно статистике ВЦИОМ, татуировки есть примерно у 11 процентов россиян. При этом около трети из них хотели бы в будущем от них избавиться.

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Помимо того, что татуировки сложно сводить, эту процедуру нельзя назвать полностью безопасной. У нее могут быть серьезные побочные эффекты, о которых надо знать перед тем, как идти в тату-салон. Что может пойти не так? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Как наносят татуировки

При нанесении татуировки примерно 100 раз в секунду происходит прокалывание эпидермиса иглами. Чернила наносятся на 1,5-2 миллиметра ниже поверхности кожи. Игла прокалывает эпидермис и попадает глубоко в дерму — слой кожи, который находится между эпидермисом и гиподермой. Он не слущивается, то есть постепенно не обновляется, а частицы краски слишком большие, чтобы наш организм, а точнее — лимфатическая система, мог вывести ее из дермы. Поэтому татуировка остается на коже на всю жизнь.

Опасны ли татуировки для здоровья

Статистика говорит, что в большинстве случаев опасные побочные эффекты не возникают. У многих сразу после нанесения тату появляется небольшое воспаление, которое проходит в течение нескольких недель. Однако часто люди не обращаются к врачу, когда сталкиваются с последствиями, или не связывают эти состояния со сделанной татуировкой.

Инфекции кожи

Первое, что надо знать, — это то, что в тату-салоне могут быть антисанитарные условия и нестерильные иглы, через которые человеку могут перенести серьезную инфекцию, требующую длительного лечения различными антибиотиками и в некоторых случаях даже госпитализации с хирургическим вмешательством.

Инфекция может попасть в организм не только через иглы, но и с поверхности кожи, которая была недостаточно хорошо вымыта и обработана спиртом. Как правило, это возникает, если человек делает татуировку в несертифицированном тату-салоне или у кого-то на дому.

Однако проверенный салон — не всегда гарантия безопасности. Инфекция может проникнуть в организм через краску, которая содержит патогенные микроорганизмы: бактерии или плесень. Например, если мастер разбавляет краску водопроводной водой. Это может произойти, даже если краска запечатана и на этикетке указано, что продукт стерилен. Как говорится в материалах Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, чернила могут загрязниться в любой момент производственного процесса, и способа определить это самостоятельно по виду и другим критериям нет.

При этом свежие татуировки чаще воспаляются у людей с хроническими заболеваниями. Из-за ослабленного иммунитета попадание инфекции в рану может закончится заражением крови и смертью.

Симптомы, которые могут указывать на заражение инфекцией:

высокая температура,

дрожь,

озноб,

обильное потоотделение.

ВИЧ и гепатит

Через нестерильные инструменты можно заразиться гепатитами В и С, но этого можно избежать, если не ходить в сомнительные салоны с антисанитарными условиями. Также есть риск заразиться ВИЧ-инфекцией. Таких случаев не было официально зафиксировано в тату-салонах, но нередко заражение происходит при нанесении тату подручными средствами, например, заключенным в тюрьмах.

Аллергия

Краска для татуировок может спровоцировать аллергическую реакцию на некоторые ее компаненты. В состав многих чернил входят соли металлов: хром, кадмий, никель, кобальт. Кроме того, есть исследования, в которых говорится о содержаниях в красках пигментов, используемых в тонере для принтеров, и пигментов, используемых в автомобильной краске.