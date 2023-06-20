Как правильное питание и осмотры помогут избежать сахарного диабета

Правильное питание и регулярные медицинские осмотры помогут избежать сахарного диабета. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

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По его словам, сахарный диабет представляет собой хроническое заболевание, приводящее к серьезным осложнениям. В частности, он может спровоцировать поражению кровеносных сосудов, почек, органов зрения и нервной системы.

— Однако, благодаря регулярным медицинским осмотрам и здоровому образу жизни, включая правильное питание и физическую активность, можно значительно снизить риск развития этого заболевания. Важно знать, что раннее выявление и лечение могут помочь предотвратить или отложить развитие осложнений сахарного диабета. Коварство заболевания в том, что оно может развиваться бессимптомно. Именно поэтому необходимо регулярно проходить комплексную проверку организма, — рассказал Тяжельников.

Программа проекта «Здоровая Москва» предусматривает более 11 исследований, способных обнаружить риски развития сахарного диабета и других заболеваний. Бесплатное обследование занимает около часа, для его прохождения не нужно предварительно записываться. Кроме того, пациент сможет получить консультацию врача, связанную с профилактикой возможных рисков.

Проект «Здоровая Москва» соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи москвичам.