Мясников назвал возможный признак инфаркта или рака мозга

По словам специалиста, даже такой безобидный сигнал может свидетельствовать о серьезной опасности.

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О проблеме, которую может предварять регулярная тошнота, медик и известный ведущий рассказал в своей программе на федеральном канале. Мясников отметил, что чаще всего это связано с инфекцией, которую вызывают норовирус или стафилококки. Кроме того, неприятные ощущения в животе могут вызывать лекарства.

Однако если тошнота появляется очень часто, в том числе из-за переедания или неприятного запаха, этому нужно уделить внимание. В некоторых случаях подобный симптом может говорить о серьезном недуге.

Доктор отметил, что тошнота и рвота бывает при абдоминальной форме инфаркта. Такой приступ довольно часто даже врачи не могут сразу распознать. Нужно проверить и другие симптомы – о болезни сердца также говорят обильный пот и необычный пульс.