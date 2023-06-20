Неожиданные факторы риска, провоцирующие артрит

Согласно исследованиям ВОЗ, почти два миллиарда человек в мире страдают заболеваниями костно-мышечной системы, что говорит о распространенности проблемы. Эксперты уверены, что еще столько же человек живут с недиагностированными болезнями. Большинство стран, где люди живут с такими заболеваниями, — с высоким доходом и это связывают с сидячим образом жизни и работой в офисе.

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Однако есть и более неожиданные факторы риска появления артрита. О них — в материале “Рамблера”.

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Ученые из Университета Мэриленда провели исследование, в рамках которого проанализировали данные 22 тысяч человек и установили взаимосвязь результатов с артритом. Они предполагают, что на вероятность наличия заболевания могут влиять полициклические ароматические углеводороды, известные как ПАУ. Это — токсичные химические вещества, которые появляются преимущественно в процессе горения. Концентрацию этих веществ можно определить по крови или моче человека.

Эксперты проанализировали то, как наличие ПАУ в анализах коррелировалось с заболеванием артритом. Они отобрали 25% человек с самым высоким уровнем токсичных веществ в анализах и выяснили, что все они болели артритом. Чем выше была концентрация ПАУ, тем выше была вероятность развития артрита. Одно из веществ, составляющих ПАУ, было напрямую связано с заболеванием. Речь идет об 1-гидроксинафталине.

Готовка чего-либо на гриле;

Вдыхание выхлопных газов от автомобилей;

Курение; Чаще всего взаимодействие человека с ПАУ происходит в трех случаях:

Соответственно в группе риска оказались те люди, которые работали с автомобилями, на кухне ресторанов и курильщики. К таким выводам пришли ученые и отметили, что курение давно считалось фактором риска развития артрита.