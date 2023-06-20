$83.99+0.3491.80+0.16

Неожиданные факторы риска, провоцирующие артрит

Согласно исследованиям ВОЗ, почти два миллиарда человек в мире страдают заболеваниями костно-мышечной системы, что говорит о распространенности проблемы. Эксперты уверены, что еще столько же человек живут с недиагностированными болезнями. Большинство стран, где люди живут с такими заболеваниями, — с высоким доходом и это связывают с сидячим образом жизни и работой в офисе.

Неожиданные факторы риска, провоцирующие артрит
© Unsplash

Однако есть и более неожиданные факторы риска появления артрита. О них — в материале “Рамблера”.

Видео дня

Ученые из Университета Мэриленда провели исследование, в рамках которого проанализировали данные 22 тысяч человек и установили взаимосвязь результатов с артритом. Они предполагают, что на вероятность наличия заболевания могут влиять полициклические ароматические углеводороды, известные как ПАУ. Это — токсичные химические вещества, которые появляются преимущественно в процессе горения. Концентрацию этих веществ можно определить по крови или моче человека.

Эксперты проанализировали то, как наличие ПАУ в анализах коррелировалось с заболеванием артритом. Они отобрали 25% человек с самым высоким уровнем токсичных веществ в анализах и выяснили, что все они болели артритом. Чем выше была концентрация ПАУ, тем выше была вероятность развития артрита. Одно из веществ, составляющих ПАУ, было напрямую связано с заболеванием. Речь идет об 1-гидроксинафталине.

Чаще всего взаимодействие человека с ПАУ происходит в трех случаях:
  • Готовка чего-либо на гриле;
  • Вдыхание выхлопных газов от автомобилей;
  • Курение;

Соответственно в группе риска оказались те люди, которые работали с автомобилями, на кухне ресторанов и курильщики. К таким выводам пришли ученые и отметили, что курение давно считалось фактором риска развития артрита.

Упражнение, которое помогает при боли в суставах

Однако отмечается, что исследование лишь доказывает взаимосвязь токсичных веществ и артрита, а не то, что болезнь может быть вызвана ПАУ. До сих пор неизвестно, могут ли эти вещества ухудшить состояние человека и вызывать обострения. Доктор Крис Д'Адамо, руководивший исследованием, отметил, что люди с риском возникновения артрита должны оградить себя от воздействия ПАУ.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители