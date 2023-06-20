Самой распространенной причиной смертности являются сердечно-сосудистые заболевания и, в частности, инфаркт. Как правило, ССЗ протекают бессимптомно, поэтому их тяжело выявить на раннем этапе. "Блокнот.ру" назвал опасные предвестники инфаркта миокарда, которые нельзя игнорировать.

Специалисты отмечают, что при уже наступившем инфаркте наступает сильная боль, которая может распространиться по всему телу. Из-за того, что боль может отдавать в любую часть тела, человек не всегда сразу может понять, что у него случился инфаркт.

Однако задолго до инфаркта организм начинает сигнализировать о приближающейся опасности, поэтому необходимо прислушиваться к себе, чтобы вовремя обратиться за медицинской помощью.