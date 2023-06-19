В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости корью

Заболеваемость корью в стране снижается на протяжении текущего месяца, сообщила в интервью "Интерфаксу" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Ситуация по кори на сегодняшний день контролируемая. <...> Только в четырех субъектах было достаточно широкое распространение заболевания. В 62 субъектах все случаи заболевания ограничивались количеством в 10–12 человек, не больше, потому что своевременно принимались необходимые меры по локализации очагов", – сказала она.

Глава ведомства подчеркнула, что подъем заболеваемости прогнозировался еще в прошлом году, поэтому были даны указания о проведении мероприятий по иммунизации.

По ее словам, сейчас заболеваемость корью снижается в течение месяца, а своего пика показатель заболеваемости достиг в конце марта. Высокий уровень заболеваемости поддерживался также в конце апреля – начале мая.

Как уточнила руководитель Роспотребнадзора, всего корь выявили в 66 субъектах РФ, "то есть практически по всей территории РФ". Почти все заразившиеся – это люди, не имевшие иммунитета ни после прививок, ни после когда-либо в прошлом перенесенной болезни.

В основном это молодые люди, так как люди старшего поколения имеют стойкий иммунитет после перенесенного заболевания, резюмировала Попова.

Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с корью в конце мая. По словам Анны Поповой, этому поспособствовали также подчищающая иммунизация и активность регионов в данном вопросе.

Ранее специалистам Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского удалось расшифровать возбудитель кори, который преобладает в этом эпидемиологическом сезоне.