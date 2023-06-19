Какая привычка снижает риск развития болезней сердца

Правильное питание и регулярные физические нагрузки, как неоднократно было доказано и в теории, и на практике, положительно сказываются на состоянии физического и психического здоровья. Здоровый образ жизни при определенных условиях может помочь избежать развития различных заболеваний и продлить жизнь.

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Однако не всегда для заботы о здоровье требуется кардинально менять свои привычки. Подробности – в материале "Рамблера".

Келси Фулл, доктор философии из Медицинского центра Университета Вандербильта, провел исследование, в рамках которого проанализировал качество сна 2 032 участников.

Некоторые из них придерживались установленного режима сна и наслаждались сновидениями на протяжении определенного количества часов изо дня в день. Кроме того, они засыпали и просыпались примерно в одно и то же время. Другие испытуемые, напротив, могли лечь спать или проснуться раньше либо позже привычного времени. Помимо этого, варьировалась и продолжительность их сна.

В течение недельного наблюдения участники, которые демонстрировали более высокую степень непостоянства продолжительности сна, иллюстрировали тревожные результаты. Так, они с большей вероятностью имели больше кальция в коронарных артериях, что является предвестником сердечных заболеваний. Также прослеживалось повышенное накопление бляшек в их сонных артериях, которые сигнализировали о повышенном риске инсульта. Кроме того, кровеносные сосуды испытуемых были более жесткими, а состояние, известное как "затвердевание" артерий, обычно связывают с системным атеросклерозом.

Таким образом, согласно полученным результатам, поддержание регулярной продолжительности сна, как и ежедневное засыпание в одни те же часы, способно сыграть важную роль в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний.