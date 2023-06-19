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Как выявить прогрессирующий диабет по глазам

«Червячки» и другие фигуры, плавающие перед глазами, говорят о скрытом диабете.

Как выявить прогрессирующий диабет по глазам
© runews24.ru

Диабет второго типа может развиваться постепенно, не давая о себе знать, пока болезнь не начнет оказывать на организм человека воздействие, которое нельзя игнорировать.

Однако есть способы диагностировать прогрессирующую болезнь на ранних стадиях, говорит оптометрист Кайла Блэк. В частности, распознать болезнь можно по глазам, пишет Daily Mail.

Например, постепенное ухудшение зрения, внезапная потеря зрения, «червячки» и другие фигуры, плавающие в поле вашего зрения, размытое или пятнистое зрение, а также боль и покраснение в глазах часто указщывают на диабет.

Такое состояние называется диабетической ретинопатией и развивается из-за высокого уровня сахара в крови. Это становится причиной повреждения кровеносных сосудов в сетчатке. Без лечения такое осложнение в долгосрочной перспективе может даже привести к слепоте.

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