Как выявить прогрессирующий диабет по глазам

«Червячки» и другие фигуры, плавающие перед глазами, говорят о скрытом диабете.

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Диабет второго типа может развиваться постепенно, не давая о себе знать, пока болезнь не начнет оказывать на организм человека воздействие, которое нельзя игнорировать.

Однако есть способы диагностировать прогрессирующую болезнь на ранних стадиях, говорит оптометрист Кайла Блэк. В частности, распознать болезнь можно по глазам, пишет Daily Mail.

Например, постепенное ухудшение зрения, внезапная потеря зрения, «червячки» и другие фигуры, плавающие в поле вашего зрения, размытое или пятнистое зрение, а также боль и покраснение в глазах часто указщывают на диабет.