Как выявить прогрессирующий диабет по глазам
«Червячки» и другие фигуры, плавающие перед глазами, говорят о скрытом диабете.
Диабет второго типа может развиваться постепенно, не давая о себе знать, пока болезнь не начнет оказывать на организм человека воздействие, которое нельзя игнорировать.
Однако есть способы диагностировать прогрессирующую болезнь на ранних стадиях, говорит оптометрист Кайла Блэк. В частности, распознать болезнь можно по глазам, пишет Daily Mail.
Например, постепенное ухудшение зрения, внезапная потеря зрения, «червячки» и другие фигуры, плавающие в поле вашего зрения, размытое или пятнистое зрение, а также боль и покраснение в глазах часто указщывают на диабет.
Такое состояние называется диабетической ретинопатией и развивается из-за высокого уровня сахара в крови. Это становится причиной повреждения кровеносных сосудов в сетчатке. Без лечения такое осложнение в долгосрочной перспективе может даже привести к слепоте.