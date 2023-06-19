Что нельзя делать при отравлении метанолом

Ранее мы рассказывали о том, что тяжелые случаи отравления с летальными исходами коснулись и Нижегородской области, поэтому жителям необходимо знать, что делать в экстренной ситуации.

Метиловый спирт не отличается по запаху и внешнему виду от этилового, однако наносит серьезный вред почкам и нервной системе. Светлана Мудрова рассказала, что при первых симптомах отравления необходимо сразу вызвать скорую помощь и дать выпить 1–1,5 литра воды или содового раствора, после чего вызвать рвоту. Если же человек находится без сознания, то нужно уложить больного набок для правильного дыхания у открытого окна, чтобы обеспечить приток кислорода.