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Что нельзя делать при отравлении метанолом

Главный токсиколог Минздрава Нижегородской области Светлана Мудрова рассказала, как вести себя в случае отравления метанолом. Инструкция опубликована в группе «Областная детская клиническая больница» в социальной сети «ВКонтакте».

Что нельзя делать при отравлении метанолом
© В городе N

Ранее мы рассказывали о том, что тяжелые случаи отравления с летальными исходами коснулись и Нижегородской области, поэтому жителям необходимо знать, что делать в экстренной ситуации.

Метиловый спирт не отличается по запаху и внешнему виду от этилового, однако наносит серьезный вред почкам и нервной системе. Светлана Мудрова рассказала, что при первых симптомах отравления необходимо сразу вызвать скорую помощь и дать выпить 1–1,5 литра воды или содового раствора, после чего вызвать рвоту. Если же человек находится без сознания, то нужно уложить больного набок для правильного дыхания у открытого окна, чтобы обеспечить приток кислорода.

Токсиколог также добавила, что нельзя заниматься самолечением и пытаться нейтрализовать метиловый спирт этиловым.

Безусловно, этиловый спирт является противоядием к метанолу, однако лечение алкогольных отравлений рекомендуется проводить только под контролем врачей. Самостоятельная диагностика при отравлении обычным алкоголем и прием дополнительных доз «противоядия» может только усугубить ситуацию, — рассказала Светлана Мудрова.

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