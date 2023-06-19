Онколог объяснил, что вызывает рак толстой кишки

Онколог Даниил Щепеляев рассказал о причинах, вызывающих рак толстой кишки и методах профилактики.

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Врач заявил, что онкологические заболевания вызывают хронический стресс и постоянная усталость. Постоянное напряжение и беспокойство могут спровоцировать рост раковых клеток. Врач порекомендовал не концентрироваться на неприятных воспоминаниях и моментах, а также избегать стрессовых ситуаций.

Эксперт добавил, что рак помолодел не только в России, но и во всем мире. Важна своевременная профилактика онкологии: если заболевание обнаружить на ранней стадии, то шансы на успешное лечение повышаются.

Он пояснил, что на ранних стадиях рака толстой кишки пациент замечает, что его организм вырабатывает небольшое количество кала. Специалист также рекомендовал два раза в год сдавать кал на скрытую кровь, передает Nation news.