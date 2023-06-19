Какие родинки на коже могут быть опасны

Родинки — очень распространенное явление, особенно среди людей со светлой кожей.

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«Лента.ру» поговорила с Игорем Утяшевым — врачом-онкологом, кандидатом медицинских наук, экспертом телеканала «Доктор», членом Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), лидером группы по меланоме, опухолям кожи и саркомам Института онкологии Хадасса в Москве и выяснила, какие родинки представляют собой опасность, как правильно за ними ухаживать и что поможет предотвратить развитие меланомы.

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Родинки — самый распространенный тип новообразований кожи. Зачастую они присутствуют с рождения или появляются на коже в течение жизни в виде небольших темно-коричневых пятен на разных участках кожи. Медицинское название родинок — невус.

Родинки представляют собой скопления пигментообразующих клеток кожи (меланоцитов). Все невусы — это доброкачественные новообразования кожи, и большая часть из них никогда не трансформируется в злокачественные новообразования, такие как рак кожи и меланома.

По словам онколога Игоря Утяшева, одна из самых злокачественных опухолей человека — меланома — возникает, как и невус, из пигментообразующих клеток кожи — меланоцитов. На ранних стадиях своего развития меланома может быть очень похожа на невус, поэтому любые родинки требуют внимательного контроля. Меланома опасна тем, что может метастазировать — распространять свои клетки по всем органам и тканям тела.

Основная причина возникновения меланомы — ультрафиолетовое излучение, которое исходит от солнца, а также широко применяется в соляриях.

Причины появления родинок

Родинки обычно начинают появляться в детстве, их называют приобретенными меланоцитарными невусами. Считается, что наследственная предрасположенность может быть одной из причин появления невусов, однако генетические факторы, участвующие в их развитии, изучены недостаточно хорошо, чтобы говорить наверняка.

Новые родинки могут появляться на коже на фоне изменения уровня гормонов, например, в подростковом возрасте или во время беременности. Воздействие ультрафиолетовых лучей также может стать причиной возникновения новых родинок.

С течением времени родинки могут менять размер и форму, темнеть, тускнеть или исчезать, из них могут вырастать волосы. Меньше всего родинок обычно встречается у младенцев, но постепенно в течение жизни их количество возрастает. В редких случаях у младенцев встречаются врожденные родинки очень большого размера. В народе их называют родимыми, или пигментными, пятнами, в медицинской терминологии — гигантским врожденным меланоцитарным невусом.

Виды родинок

По цвету и текстуре. Родинки могут быть коричневыми, черными, синими, красными или розовыми. Они могут быть гладкими, морщинистыми, плоскими или приподнятыми над поверхностью кожи. На родинках могут расти волосы.

По форме. Большинство родинок имеют овальную или круглую форму.

По размеру. Родинки зачастую имеют небольшой диаметр — до 6 миллиметров. Врожденные невусы могут быть больше, покрывая часть лица, туловища или конечности.

По расположению. Невусы могут локализоваться на любом участке тела, включая кожу головы, подмышки, область под ногтями и между пальцами рук и ног.

Когда с родинкой стоит обратиться к врачу

Люди, находящиеся в группе риска развития меланомы, должны проходить ежегодный осмотр у врача.

врожденные большие невусы — диаметром более 5 сантиметров;

невусы, имеющие неправильную форму, — атипичные или диспластические невусы;

много родинок на теле — более 50 штук;

наличие меланомы в семейном анамнезе. Факторы риска развития меланомы:

Большие родинки неправильной формы и цвета называются диспластическими невусами или атипичными родинками. Они могут появиться в любом возрасте и увеличивают риск развития меланомы.

Диспластический невус — приобретенное новообразование, по своим признакам часто напоминающее раннюю меланому. Именно поэтому подозрительные диспластические невусы с признаками атипии и злокачественности требуют как минимум динамического наблюдения, а как максимум — удаления, — Игорь Утяшев, врач-онколог.

При самостоятельном наблюдении за родинками рекомендуется использовать мнемоническое правило ранней диагностики меланомы, предложенное Робертом Фридманом в 1985 году. Правило ABCDE поможет вспомнить, на что обратить внимание и обнаружить первые признаки меланомы.

Правило ABCDE для обнаружения меланомы: А (Asymmetry, ассиметрия) — родинка имеет асимметричную форму;

B (Border, граница) — родинка имеет неровные, зазубренные или размытые границы;

C (Color, цвет) — родинка поменяла цвет или имеет неравномерный цвет;

D (Diameter, диаметр) — диаметр родинки больше 6 миллиметров;

E (Evolution, эволюция) — родинка меняется с течением времени.

Необходимо обязательно обратиться к врачу, если при самостоятельном осмотре обнаружены любые признаки изменения родинки или несколько из перечисленных факторов. Кроме того, важно проверить новый или уже существующий невус, если он или кожа вокруг родинки начинает чесаться, кровоточить, шелушиться или покрываться коркой. Если пигментное пятно все время было плоским, и вдруг эта родинка стала возвышаться над поверхностью кожи — это тоже повод обратиться к дерматологу или дерматоонкологу.

Диагностика и лечение меланомы

Меланома — опухоль наружной локализации. Поэтому большая часть меланом выявляется просто благодаря осмотру кожных покровов пациента, — Игорь Утяшев, врач-онколог.

Специалист отмечает, что пациента важно осмотреть полностью, так как меланома иногда встречается и в ротовой полости, и в области половых органов. Во время осмотра подозрительные образования подвергаются дерматоскопии. В основе этого метода лежит визуальное увеличение новообразования с помощью специального оптического прибора. Увеличительное стекло позволяет не только рассмотреть поверхность образования, но и заглянуть в его глубину на 1-2 миллиметра, чтобы увидеть характерные для меланомы дерматоскопические признаки.

Человек может и сам заподозрить у себя меланому. Для этого необходимо раз в месяц самостоятельно проверять родинки по мнемоническому правилу ABCDE.

Важнейший симптом, требующий самого внимательного наблюдения, консультации специалиста и при необходимости проведения дополнительных тестов — динамическое изменение невуса, — Игорь Утяшев, врач-онколог.

В разговоре с «Лентой.ру» Игорь Утяшев перечислил дополнительные исследования, которые назначаются после подтверждения диагноза «меланома».

Какие исследования делают, что подтвердить меланому: компьютерную томографию;

магнитно-резонансную томографию;

ультразвуковое исследование;

биопсию сторожевого лимфоузла.

Эти способы позволяют исключить метастазирование опухоли и ее отдаленных клеток по всему организму. Основным методом лечения ранних стадий меланомы кожи является ее хирургическое удаление.

Профилактика меланомы и правила ухода за родинками

Соблюдение некоторых простых правил поможет существенно сократить риск развития меланомы.

1. Производите самостоятельный осмотр кожных покровов не реже одного раза в месяц. Для точного определения изменений размера родинки врач-онколог Игорь Утяшев рекомендует применять фотофиксацию — приложите к невусу линейку и сделайте фотографию, через месяц повторите процедуру.

2. Исключите посещение солярия.

3. Раз в год проходите осмотр у специалиста.