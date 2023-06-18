5 ранних признаков заражения половой инфекцией

В связи с ростом числа случаев инфекций, передающихся половым путем (ИППП), врачи отмечают, что как никогда важно знать симптомы и проявления таких болезней.

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Сейчас врачи призывают людей проверять наличие наиболее распространенных симптомов, а не игнорировать их.

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Эксперты в области здравоохранения британского центра Now Patient поделились наиболее распространенными симптомами ИППП, на которые следует обратить внимание, и рассказали, что делать, если вы подозреваете, что они у вас есть.

Вот пять предупреждающих сигналов, говорящих о том, что у вас может быть ИППП:

Волдыри и язвы вокруг гениталий

Боль при мочеиспускании

Сыпь

Необычные выделения из половых органов

Зуд половых органов

Имейте в виду, что у многих людей ИППП вообще не имеют симптомов, как в случае с ВИЧ, поэтому единственный способ узнать наверняка — пройти тестирование, например, если вы беспокоитесь после секса без презерватива.

Что делать, если вы думаете, что у вас ИППП

Эксперты в области здравоохранения поделились пятью шагами, которым вы должны следовать, если считаете, что у вас ИППП.

1. Сдайте анализы

Если у вас более одного сексуального партнера, эксперты призывают вас регулярно проходить обследование, и если вы подозреваете, что у вас есть ИППП, вам следует как можно скорее обратиться к врачу.

Чем раньше вы получите диагноз, тем быстрее можно будет начать лечение.

2. Сообщите половым партнерам

Если вы подозреваете, что у вас ИППП, вы должны сообщить об этом всем своим половым партнерам, поскольку, возможно, инфицированы не только вы.

Всегда лучше быть честным и не стыдиться. Это дает любым вашим сексуальным партнерам возможность как можно скорее пройти тестирование и обратиться за лечением.

3. Воздержитесь от секса

Пока вы ждете результатов анализов, вам нельзя заниматься сексом. Это уменьшит вероятность потенциального заражения кого-то еще.

Если вы в конечном итоге вступите в половую связь, крайне важно использовать средства защиты, чтобы избежать распространения инфекции.

4. Принимайте лекарства

Если вы получите положительный результат, с вами, вероятно, свяжется специалист по сексуальному здоровью, чтобы объяснить следующие шаги, которые, например, будут включать прием лекарств.

Очень важно продолжать принимать лекарства, чтобы полностью избавиться от инфекции.

5. Снова сдайте анализы

Даже если вы закончили курс лечения, есть вероятность, что инфекция не исчезла полностью.