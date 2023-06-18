Что делать, если обувь не перестает натирать: отвечает врач

Натирающая обувь — проблема, которая мешает комфортной повседневной жизни. Терпеть в такой ситуации не стоит, ведь это может привести к проблемам со здоровьем.

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«Рамблер» поговорил со специалистом и узнал, почему обувь продолжает натирать и как это решить.

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По словам врача Камилы Исаевой, наши носили натуральную, дышащую обувь. Однако сейчас, когда люди выходят из своего дома намного чаще, их обувь оказывается совсем не адаптирована под ноги.

С возрастом стопа имеет тенденцию расширяться спереди под тяжестью тела. Поскольку большинство современных туфель спереди уже, чем сама стопа, это может привести к различным проблемам. Поэкспериментируйте в очень простом тесте. Поставьте ногу на лист бумаги и обведите ее, чтобы увидеть, шире ли передняя часть стопы, чем обувь. Если да, то пора идти покупать новую пару обуви. Камила Исаева Терапевт, натуропат, эксперт традиционной медицины, автор курса “Ребенок, инструкция по применению”

Долгое ношение обуви не по размеру или каблуков может спровоцировать вальгусную деформацию большого пальца стопы — искривление и образование «шишки». В 70% случаев такая проблема возникает из-за того, что люди покупают неправильную обувь.

Когда человеку натирает не новая обувь, ему следует обратиться к мануальному терапевту или остеопату. Подобное может случиться из-за синдрома Хаглунда. Он характеризуется острой болью в задней части пятки, которая усиливается при ходьбе. Причинами этого заболевания могут быть:

Морфология пяточной кости.

Ношение туфель-лодочек. В более общем случае — вся обувь, у которой жесткая опора и которая давит на пяточную кость.

Если убирать анатомические особенности и причины, то часто проблемы появляются из-за обуви, которая давит на ахиллово сухожилие. Это и вызывает воспаление. Лечение будет проводиться через отдых в течение как минимум трех недель при устранении источника дискомфорта. То есть путем отказа от использования обуви, вызвавшей синдром. Вы должны носить удобную обувь, которая защищает пяточные сухожилия. Камила Исаева Терапевт, натуропат, эксперт традиционной медицины, автор курса “Ребенок, инструкция по применению”

Что нужно делать, чтобы обувь не натирала?

Эксперт дала несколько советов: