Выходить замуж или жениться нужно не только по любви, но и осознанно. Сексологи и психологи советуют рационально подходить к отношениям, то есть с заботой о своеv ментальном и физическом здоровье.

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И если первое строится на ощущении безопасности и гармонии рядом с партнером, то в вопросах здоровья все вполне определено — достаточно просто сдать анализы и обменяться свежими справками. "Рамблер" расскажет, какие анализы нужно сдать, чтобы вступить в брак.

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В некоторых странах по закону необходимо представить данные о состоянии здоровья перед заключением брака. Например, в Мексике обязателен анализ крови, а в Турции и Дубае нужно пройти полномасштабное медицинское обследование.

В некоторых странах свадьба может и не состояться при некоторых заболеваниях — психических расстройствах, туберкулезе, сифилисе, гонорее и других.

В России законодательство никак не регулирует здоровье будущих супругов. Это значит, что отсутствуют правовые основания понудить жениха или невесту обследовать здоровье даже при наличии подозрений. Более того, врачебная тайна в РФ позволяет никому не сообщать о наличии любых заболеваний, и ответственность за это не предусмотрена. При этом выявление у супруга серьезного психического расстройства, позволит аннулировать брак, так как Семейный кодекс РФ не допускает заключения брака с человеком, признанным недееспособным. Лариса Феттер Адвокат, специалист по семейному праву

Считается, что недееспособный человек не в состоянии свободно и осознанно выразить свое желание вступить в брак и не может осознать правовые последствия создания семьи. В Уголовном Кодексе РФ есть две статьи, предусматривающие наказание за распространение венерических болезней и ВИЧ-инфекции. Однако заставить человек предъявить справку об отсутствии заболеваний нельзя.