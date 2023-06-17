Назван неочевидный признак алкоголизма

«Они абсолютно уверены, что потребление алкоголя находится под контролем и беспокоиться не о чем. Между тем постепенно употребление алкоголя начинает носить систематический характер, увеличивается крепость и доза потребляемых алкогольных напитков, а выходные не проходят без алкоголя. Разговоры и поведение, мысли все чаще занимает тематика алкоголя, появляется страстное желание употребить алкоголь, и не только в выходные — таким образом развивается алкогольная зависимость», — поделился Масякин.