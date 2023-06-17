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Назван неочевидный признак алкоголизма

Представление о том, что привычка выпивать каждые выходные не является алкоголизмом, ошибочно, заявил врач-нарколог, доктор медицинских наук, директор МНПЦ наркологии Депздрава Москвы Антон Масякин. Неочевидный признак болезни он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Некоторые люди убеждены, что если употребление алкоголя происходит с пятницы по воскресенье, при этом на неделе человек не пьет, не испытывает похмелья и его психическое состояние стабильно, то это не является алкоголизмом. «Но это миф», — подчеркнул специалист.

При этом, как правило, сам человек и его окружение положительно относятся к таким алкогольным эксцессам и оправдывают потребление алкоголя как способ снятия напряжения и усталости, отметил доктор.

«Они абсолютно уверены, что потребление алкоголя находится под контролем и беспокоиться не о чем. Между тем постепенно употребление алкоголя начинает носить систематический характер, увеличивается крепость и доза потребляемых алкогольных напитков, а выходные не проходят без алкоголя. Разговоры и поведение, мысли все чаще занимает тематика алкоголя, появляется страстное желание употребить алкоголь, и не только в выходные — таким образом развивается алкогольная зависимость», — поделился Масякин.

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