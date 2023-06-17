3 подхода к избавлению от аллергии

Каждый, кто страдает от аллергических реакций, рано или поздно задаётся вопросом: а вообще почему она появилась.

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Чаще всего от неё страдают летом, когда вовсю цветут растения, активизируется различная ползучая/кусачая живность, да даже животных на улице появляется больше — все же хотят погреть косточки под солнцем. Поэтому многие ищут способ максимально обезопасить себя от аллергенов. А многие мечтают навсегда избавиться от этого сезонного недуга.

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Врач — аллерголог-иммунолог многопрофильного медицинского центра «Инвитро» и кандидат медицинских наук Елена Зиннатова рассказала «АиФ-Томск» о самых частых видах аллергии летом.

Виды аллергии

По словам эксперта, есть три распространённые разновидности аллергической реакции организма: на пыльцу ветроопыляемых растений; на пищевые перекресты, которые проявляются с поллинозом; на укусы насекомых.

«В РФ можно выделить три сезона цветения, последовательно сменяющих друг друга: деревянный (весна, пыльца деревьев — берёзы, дуба, ольхи и пр.), злаковый (начало и середина лета, пыльца луговых злаков — тимофеевка, райграс, пырей и пр.), сорных трав (конец лета, пыльца сложноцветных — полынь, лебеда, крапива и пр.)», — отметила медик.

Что касается второго вида, то люди могут жаловаться на реакцию на косточковые фрукты — яблоки или орехи. Ну а третья «группа риска» старается обходить стороной комаров, мошек, ос или пчёл.

Также люди могут страдать от спор плесневых грибков и дерматитов, проявляющихся, например, от контактов с травами.

Как определить, что это настоящая аллергия?

По словам иммунолога, заподозрить аллергию можно, если есть связь с каким-то конкретным аллергеном или же если появляется реакция после употребления какого-либо определённого продукта. Ведь когда организм реагирует на какой-то продукт один раз — это не обязательно аллергия. А вот если появилась системность, то стоит задуматься.

Для появления аллергии обычно характерна генетическая расположенность, ведь реакция проявляется определённым набором генов, которые ответственны за иммунный ответ на аллергены.

Как избавиться от аллергии?

По словам Зиннатовой, для избавления от такой реакции организма на раздражители есть три подхода: минимизация либо полное устранение контакта с причинно значимым аллергеном. симптоматическое лечение — применение лекарственных препаратов, которые снижают выраженность проявления аллергии. иммунно-специфическое лечение (работает по принципу вакцинации).

Например, если у человека проявилась реакция на кошек, то просто нужно держаться подальше от пушистиков. А если аллергеном стала пыльца березы, то во время её цветения нужно меньше выходить на улицу, а дома на окна повесить сетки.

А вот лечение аллергии — довольно долгий процесс. На него может уйти не менее 3 лет. В среднем эффект от такого лечения составляет от 7 до 10 лет, затем нужно повторять все процедуры.