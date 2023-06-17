Помогает ли сода в лечении рака

Имеются мнения, что обычная сода может быть задействована в качестве эффективного лекарства для лечения многих заболеваний, в том числе онкологии.

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Соответствующая теория основана на предположении, что опухолевые клетки развиваются и распространяются в кислой среде и якобы щелочная среда препятствует их развитию.

Врачи разъяснили, действительно ли сода может быть полезна в деле профилактики рака. Их мнение опубликовал на своих страницах ТАСС.

"Идею ощелачивания плотно оседлали различного рода альтернативщики, предлагая либо биодобавки с кальцием, либо соду, причем и в виде внутривенных инъекций тоже. Данные о неких позитивных эффектах в основном получены на клеточных культурах и не воспроизводятся ни на животных, ни на людях", - рассказали специалисты.