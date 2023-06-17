$83.65-0.3191.63+0.67

ТАСС: врач РФ Водовозов опроверг миф о пользе соды в лечении онкологических заболеваний

Существует распространенное мнение в онлайн-сообществе о возможности лечения некоторых заболеваний, включая рак, с помощью алкоголя или пищевой соды.

Врач опроверг миф о пользе соды в лечении онкологических заболеваний
© Banki.loans

Однако медики настоятельно рекомендуют избегать таких методов самолечения и обращаться к квалифицированным специалистам при подозрении на онкологические заболевания, как сообщает агентство ТАСС.

Рак является широким понятием, включающим множество различных заболеваний, которые могут поражать любые органы или системы организма. Рак способен распространяться и проникать в окружающие ткани, что является основной причиной летального исхода.

В медицине существует разнообразие методов лечения онкологических заболеваний, начиная от хирургического вмешательства и заканчивая лучевой терапией. Выбор метода зависит от типа и местоположения опухоли. Часто существует заблуждение, что рак можно лечить с помощью соды, основанное на том, что окружающая раковые ткани среда обладает высокой кислотностью. Сода способна нейтрализовать кислоту, делая среду щелочной. В настоящее время исследователи изучают возможность лечения рака путем изменения кислотно-щелочного баланса вокруг опухоли. Однако эффективность диет с использованием соды не доказана в случае онкологических заболеваний. Для лечения рака наилучшим решением является обратиться к профессиональным специалистам.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители