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Кардиолог перечислил способы, как избежать инфаркта в жару

Как избежать инфаркта в жару и что делать в критической ситуации, рассказал кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин.

Врач пояснил, что инфаркт — это острая закупорка сосуда тромбом. Чаще всего недуг появляется из-за появления атеросклеротической бляшки, которая рано или поздно начинает мешать нормальному кровоснабжению.

Эксперт посоветовал не совершать долгие прогулки под палящим солнцем в дневное время. Также важно иметь с собой воду и пить ее в течение дня маленькими глотками.

Кроме того, при себе необходимо иметь телефон, чтобы в любой момент позвонить в скорую при ухудшении самочувствия, передает Nation news.

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