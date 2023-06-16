Боязнь снега, воздушных шаров и не только: 6 самых странных фобий
Почти у каждого человека есть тот или иной страх: кто-то боится пауков, кто-то высоты, кто-то не может находиться в замкнутом пространстве, а кто-то опасается летать на самолетах.
Эти страхи кажутся нам вполне естественными и понятными. Однако существуют и те, которые чужды для большинства людей.
Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Хионофобия – боязнь снега
Как правило, хионофобия возникает у людей, которые пережили травмирующий опыт, связанный со снегом. Например, попали в снежную лавину или серьезно пострадали во время занятий зимним видом спорта. Людям, страдающим хионофобией, тяжело взаимодействовать со снегом и даже просто находиться рядом с ним.
Глобофобия – боязнь воздушных шаров
Глобофия часто характерна для детей. Нередко малыши начинают бояться воздушных шаров после того, как шары лопаются рядом с ними. Обычно фобия исчезает по мере того, как дети вырастают, но иногда она сохраняется и во взрослом возрасте. Некоторые люди боятся любых шаров, другие же опасаются только больших надутых.
Ксантофобия – боязнь желтого цвета
Люди с ксантофобией порой так сильно боятся желтого цвета, что им приходится избавиться от всех желтых вещей в доме. А некоторые ксантофобы и вовсе не выходят на улицу, чтобы не столкнуться там с чем-то желтым. Впрочем, это не единственная фобия, связанная с цветом. Существует так же лейкофобия –боязнь белого цвета.
Турофобия – боязнь сыра
Людям с турофобией неприятно все, что связано с сыром. Они не могут прикасаться к этому продукту, находиться рядом и особенно чувствовать его запах. В некоторых случаях турофобия связана с конкретным сортом сыра.
Эвфобия – страх хороших новостей
В это трудно поверить, но существуют люди, которые действительно боятся хороших новостей или перемен к лучшему. Причем не только в своей жизни, но и в жизни совершенно посторонних людей. Эксперты предполагают, что эвфобия может быть связана с неумением человека переживать сильные положительные эмоции.
Вестифобия – страх одежды
Вестифобы могут опасаться как каких-то конкретных предметов одежды, так и вещей в целом. Осознание того, что им нужно одеться, вызывает тревогу и даже паническую атаку. Иногда вестифобы и вовсе отказываются одеваться.