Боязнь снега, воздушных шаров и не только: 6 самых странных фобий

Почти у каждого человека есть тот или иной страх: кто-то боится пауков, кто-то высоты, кто-то не может находиться в замкнутом пространстве, а кто-то опасается летать на самолетах.

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Эти страхи кажутся нам вполне естественными и понятными. Однако существуют и те, которые чужды для большинства людей.

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Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Хионофобия – боязнь снега

Как правило, хионофобия возникает у людей, которые пережили травмирующий опыт, связанный со снегом. Например, попали в снежную лавину или серьезно пострадали во время занятий зимним видом спорта. Людям, страдающим хионофобией, тяжело взаимодействовать со снегом и даже просто находиться рядом с ним.

Глобофобия – боязнь воздушных шаров

Глобофия часто характерна для детей. Нередко малыши начинают бояться воздушных шаров после того, как шары лопаются рядом с ними. Обычно фобия исчезает по мере того, как дети вырастают, но иногда она сохраняется и во взрослом возрасте. Некоторые люди боятся любых шаров, другие же опасаются только больших надутых.

Ксантофобия – боязнь желтого цвета

Люди с ксантофобией порой так сильно боятся желтого цвета, что им приходится избавиться от всех желтых вещей в доме. А некоторые ксантофобы и вовсе не выходят на улицу, чтобы не столкнуться там с чем-то желтым. Впрочем, это не единственная фобия, связанная с цветом. Существует так же лейкофобия –боязнь белого цвета.

Турофобия – боязнь сыра

Людям с турофобией неприятно все, что связано с сыром. Они не могут прикасаться к этому продукту, находиться рядом и особенно чувствовать его запах. В некоторых случаях турофобия связана с конкретным сортом сыра.

Эвфобия – страх хороших новостей

В это трудно поверить, но существуют люди, которые действительно боятся хороших новостей или перемен к лучшему. Причем не только в своей жизни, но и в жизни совершенно посторонних людей. Эксперты предполагают, что эвфобия может быть связана с неумением человека переживать сильные положительные эмоции.

Вестифобия – страх одежды