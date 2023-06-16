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Кардиолог рассказал, как можно диагностировать атеросклероз

По словам врача-кардиолога Тамаза Гаглошвили, постоянно холодные руки и ноги считаются патологией. Такое состояние может быть вызвано как возрастом человека, так и некоторыми его привычками и заболеваниями.

Кардиолог рассказал, как можно диагностировать атеросклероз
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Например, если у более молодого поколения холодные конечности можно отнести к нормальному состоянию, то у старшего поколения это может быть симптомом атеросклероза. Особенно, если речь идет о курильщике, пишет «Pravda.Ru».

Также холодные ноги могут говорить о синдроме Рейно, которая является довольно редкой патологией, уточнил врач.

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