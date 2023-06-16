Назван единственный способ определить рак легких на ранней стадии

Рак легкого – одна из наиболее сложно диагностируемых злокачественных опухолей, рассказал «ФедералПресс» кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин. По его словам, если появляются явные симптомы заболевания, то процесс распространился достаточно глубоко.

«Сама ткань легкого не содержит болевых рецепторов, поэтому ранних симптомов практически нет. Они настолько незначительны, что их можно перепутать с аллергическими проявлениями, различными воспалениями старых перенесенных травм. Единственное спасение – регулярное исследование органов грудной клетки, а в дальнейшем идут инструментальные алгоритмы по ранней диагностике», – рассказал онколог.

Евгений Черемушкин подчеркнул, что легкие, наряду с кожей и кишечником, являются первыми в организме, кто сталкивается с агрессивной внешней средой. Новообразования в этих органах встречаются довольно часто. Когда симптомы рака легкого начинают проявлять себя, то это говорит о распространении губительных клеток в органе.