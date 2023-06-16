Онколог назвал болезнь, которая повышает риск развития рака кожи

Существуют люди, у которых совсем не вырабатывается пигмент, защищающий кожу от УФ-лучей, – меланин. Эта патология – альбинизм – существенно увеличивает риск развития онкологического заболевания кожи.

Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказал кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.

«Альбинизм, являясь генетически определяемым заболеванием, практически неизлечим. Риски развития опухоли кожи высоки из-за отсутствия защитного пигмента – меланина. Поэтому мы рассматриваем рак кожи как основную причину гибели людей с этой патологией», – сказал врач.

Черемушкин добавил, что в России люди-альбиносы встречаются крайне редко. В других государствах, особенно в африканских, фиксируется один случай на тысячу.

Единственным спасением для носителей этой патологии, по словам онколога, являются избегание света и постоянное наблюдение у докторов.