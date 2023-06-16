Переизбыток витамина D вреден для почек

Переизбыток витамина D в организме может нарушить работу почек. Об этом предупредила врач-диетолог, косметолог Марият Мухина в интервью «Абзацу».

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Гипервитаминизация опасна для здоровья не меньше, чем нехватка витаминов. Именно поэтому важно консультироваться с врачом и сдавать анализы перед начало приема каких-либо добавок.

Когда витамина D слишком много, в органах образуются отложения кальция. В таком случае может возникнуть кальциноз аорты и даже ее разрыв. Такое состояние сопровождается рвотой, постоянной жаждой на фоне обезвоживания, нарушениями сна, проблемами со стулом, болью в суставах и анорексией.

Переизбыток витамина D плохо сказывается на работе почек. Может начаться хронический пиелонефрит, кардиосклероз и другие опасные недуги. Дети, которые сталкивались с гипервитаминозом, медленнее развиваются и чаще страдают от вегетососудистой дистонии.