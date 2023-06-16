Переизбыток витамина D вреден для почек
Переизбыток витамина D в организме может нарушить работу почек. Об этом предупредила врач-диетолог, косметолог Марият Мухина в интервью «Абзацу».
Гипервитаминизация опасна для здоровья не меньше, чем нехватка витаминов. Именно поэтому важно консультироваться с врачом и сдавать анализы перед начало приема каких-либо добавок.
Когда витамина D слишком много, в органах образуются отложения кальция. В таком случае может возникнуть кальциноз аорты и даже ее разрыв. Такое состояние сопровождается рвотой, постоянной жаждой на фоне обезвоживания, нарушениями сна, проблемами со стулом, болью в суставах и анорексией.
Переизбыток витамина D плохо сказывается на работе почек. Может начаться хронический пиелонефрит, кардиосклероз и другие опасные недуги. Дети, которые сталкивались с гипервитаминозом, медленнее развиваются и чаще страдают от вегетососудистой дистонии.
По словам Мухиной, достаточное количество витамина можно получить из пищи. Для этого нужно добавить в рацион треску, селедку, скумбрию, сметану, сливочное масло и яичный желток.