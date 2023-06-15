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Онколог Черемушкин ответил, может ли пиво спровоцировать рак

Как и любой спиртосодержащий продукт, пиво повышает риски развития онкологических заболеваний. Подробнее о том, за счет чего это происходит, рассказал «ФедералПресс» кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.

Онколог ответил, может ли пиво спровоцировать рак
© unsplash.com

«Основным повреждающим фактором является не разновидность алкоголя – пиво, водка или вино, а ацетальдегид, который производится в организме в результате переработки спирта. Именно это напрямую обладает канцерогенной токсичностью», – объяснил врач.

Из-за потребления пива происходит прямое токсичное повреждение клеток печени. А косвенно, через стимуляцию выработки эстрогенов, может повышаться риск развития рака молочной железы, также добавил Черемушкин.

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