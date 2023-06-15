Зачем мужчинам ходить к урологу, если ничего не болит: 3 скрытых недуга

Ни для кого не секрет, что многие серьезные заболевания могут протекать бессимптомно несколько месяцев и даже несколько лет. Однако многие люди не придают этому значения и продолжают посещать врачей только в самых экстренных случаях. В частности, многие мужчины обращаются к урологам только после того, как почувствуют ощутимый дискомфорт.

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А между тем своевременная диагностика – первый шаг на пути к полному выздоровлению. Вовремя обнаружив заболевание, вы сэкономите время, деньги, нервы и, что самое главное, повысите свои шансы на то, чтобы избежать осложнений.

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Подробнее о болезнях, для профилактики которых нужно регулярно посещать уролога – в материале "Рамблера".

Простатит

Воспаление предстательной железы нередко протекает бессимптомно. Причин для возникновения этого недуга множество, в их числе: гормональные нарушения, ослабленный иммунитет, бактериальное заражение, хронические недуги и проблемы с кровообращением.

Если другие типы простатита дают о себе знать посредством явных симптомов, то этот может никак не проявляться. Однако это не означает, что данный недуг не нужно лечить. Хронический воспалительный процесс провоцирует увеличение узлов и тканей предстательной железы, что повышает риск возникновения гиперплазии.

Кроме того, простатит может вызвать проблемы с зачатием ребенка. К слову, эта болезнь касается не только мужчин в возрасте, но и молодых людей – нередко она возникает после 30 лет.

Варикоцеле

Варикоцеле – это варикозное расширение вен семенного канатика яичка, которое препятствует нормальному кровообращению в мошонке. Данный недуг чаще всего возникает у мужчин после 50 лет, но бывают случаи, когда с ним сталкиваются даже подростки.

Варикоцеле приводит к тому, что в мошонке повышается температура и начинает скапливаться кровь. Вследствие этого у мужчины нарушается процесс выработки сперматозоидов, что может привести к бесплодию.

Вдобавок к этому недуг также может вызвать атрофию яичка, импотенцию и рак яичка.

Рак

На протяжении долгих месяцев рак простаты может никак не сигнализировать о себе. Зачастую он проявляется посредством проблем с мочеиспусканием и частыми ночными позывами в туалет. Однако многие не придают этому значения или списывают данные симптомы на другие заболевания.