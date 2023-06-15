Зачем мужчинам ходить к урологу, если ничего не болит: 3 скрытых недуга
Ни для кого не секрет, что многие серьезные заболевания могут протекать бессимптомно несколько месяцев и даже несколько лет. Однако многие люди не придают этому значения и продолжают посещать врачей только в самых экстренных случаях. В частности, многие мужчины обращаются к урологам только после того, как почувствуют ощутимый дискомфорт.
А между тем своевременная диагностика – первый шаг на пути к полному выздоровлению. Вовремя обнаружив заболевание, вы сэкономите время, деньги, нервы и, что самое главное, повысите свои шансы на то, чтобы избежать осложнений.
Подробнее о болезнях, для профилактики которых нужно регулярно посещать уролога – в материале "Рамблера".
Простатит
Воспаление предстательной железы нередко протекает бессимптомно. Причин для возникновения этого недуга множество, в их числе: гормональные нарушения, ослабленный иммунитет, бактериальное заражение, хронические недуги и проблемы с кровообращением.
Если другие типы простатита дают о себе знать посредством явных симптомов, то этот может никак не проявляться. Однако это не означает, что данный недуг не нужно лечить. Хронический воспалительный процесс провоцирует увеличение узлов и тканей предстательной железы, что повышает риск возникновения гиперплазии.
Кроме того, простатит может вызвать проблемы с зачатием ребенка. К слову, эта болезнь касается не только мужчин в возрасте, но и молодых людей – нередко она возникает после 30 лет.
Варикоцеле
Варикоцеле – это варикозное расширение вен семенного канатика яичка, которое препятствует нормальному кровообращению в мошонке. Данный недуг чаще всего возникает у мужчин после 50 лет, но бывают случаи, когда с ним сталкиваются даже подростки.
Варикоцеле приводит к тому, что в мошонке повышается температура и начинает скапливаться кровь. Вследствие этого у мужчины нарушается процесс выработки сперматозоидов, что может привести к бесплодию.
Вдобавок к этому недуг также может вызвать атрофию яичка, импотенцию и рак яичка.
Рак
На протяжении долгих месяцев рак простаты может никак не сигнализировать о себе. Зачастую он проявляется посредством проблем с мочеиспусканием и частыми ночными позывами в туалет. Однако многие не придают этому значения или списывают данные симптомы на другие заболевания.
Рак яичка также долгое время может не тревожить пациента. Боли, как правило, возникают только на последних стадиях заболевания, когда рак уже дал метастазы. Чтобы обнаружить опухоль вовремя, врачи рекомендуют регулярно проходить профилактический скрининг.