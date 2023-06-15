Почему болят ноги: 6 серьезных причин

Большинство из нас хотя бы раз в жизни сталкивалось с болью в ногах. Часто эта боль вызвана усталостью и перенапряжением – в таком случае она проходит на следующий день после сна.

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Но порой боль в ногах указывает на серьезные нарушения в работе организма, игнорировать которые опасно. Чем раньше вы отправитесь к специалисту, тем выше шанс на скорейшее выздоровление.

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Подробнее о причинах боли в ногах, которые нельзя пускать на самотек – в материале "Рамблера".

Тромбоз глубоких вен

В данном случае боль возникает из-за того, что сгусток свернувшейся крови закупоривает сосуд. Чаще всего тромбоз спровоцирован долгим постельным режимом, операциями или длительными перелетом.

Заболевания периферических артерий

Такие недуги характеризуются перемежающейся хромотой. Хромота, в свою очередь, возникает из-за сильных болей во время ходьбы, а также других физических нагрузок.

Болезни суставов

Иногда боль в ногах указывает на то, что сустав травмирован. Но порой такая боль сигнализирует о том, что в суставе развивается серьезное воспаление. Помимо боли в таком случае во время ходьбы появляется скованность.

Варикоз подкожных вен

При варикозе подкожных вен вас будет беспокоить не только боль в ногах, но и явные видимые симптомы вроде синих узловатых вен на конечностях. Для варикоза также характерны отеки, потемнения кожи и зуд.

Опухоль

Доброкачественные кисты, опухоли, а также онкологические новообразования в бедренной и большеберцовой кости нередко сигнализируют о себе посредством болевых ощущений. Кроме того, опухоль может вызывать патологические переломы – в данном случае кость может истончаться и повреждаться даже при незначительных воздействиях на нее.

Повреждение нервов

Как правило, нервы в ногах повреждаются вследствие диабета. Иногда это происходит из-за вредных превычек – курения или злоупотребления спиртными напитками.

В каких случаях нужно срочно вызывать скорую