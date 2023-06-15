$84.32+0.6891.07+0.68

Почему болят ноги: 6 серьезных причин

Большинство из нас хотя бы раз в жизни сталкивалось с болью в ногах. Часто эта боль вызвана усталостью и перенапряжением – в таком случае она проходит на следующий день после сна.

Почему болят ноги: 6 серьезных причин
© Unsplash

Но порой боль в ногах указывает на серьезные нарушения в работе организма, игнорировать которые опасно. Чем раньше вы отправитесь к специалисту, тем выше шанс на скорейшее выздоровление.

Видео дня

Подробнее о причинах боли в ногах, которые нельзя пускать на самотек – в материале "Рамблера".

Тромбоз глубоких вен

В данном случае боль возникает из-за того, что сгусток свернувшейся крови закупоривает сосуд. Чаще всего тромбоз спровоцирован долгим постельным режимом, операциями или длительными перелетом.

Заболевания периферических артерий

Такие недуги характеризуются перемежающейся хромотой. Хромота, в свою очередь, возникает из-за сильных болей во время ходьбы, а также других физических нагрузок.

Болезни суставов

Иногда боль в ногах указывает на то, что сустав травмирован. Но порой такая боль сигнализирует о том, что в суставе развивается серьезное воспаление. Помимо боли в таком случае во время ходьбы появляется скованность.

Варикоз подкожных вен

При варикозе подкожных вен вас будет беспокоить не только боль в ногах, но и явные видимые симптомы вроде синих узловатых вен на конечностях. Для варикоза также характерны отеки, потемнения кожи и зуд.

Опухоль

Доброкачественные кисты, опухоли, а также онкологические новообразования в бедренной и большеберцовой кости нередко сигнализируют о себе посредством болевых ощущений. Кроме того, опухоль может вызывать патологические переломы – в данном случае кость может истончаться и повреждаться даже при незначительных воздействиях на нее.

Повреждение нервов

Как правило, нервы в ногах повреждаются вследствие диабета. Иногда это происходит из-за вредных превычек – курения или злоупотребления спиртными напитками.

Почему в жару появляются отеки на ногах

В каких случаях нужно срочно вызывать скорую

Иногда боль в ноге не требует оперативного вмешательства, и с данным симптомом вы можете обратиться к лечащему врачу. Но порой боль в ногах может быть опасна для жизни, и здесь нужно действовать без промедлений. Вот, в каких случаях необходимо вызывать скорую:
  • боль настолько сильная, что вы не можете ходить;
  • большая часть ноги красная и горячая;
  • на ноге есть открытая рана, в просвете которой видно кость или сухожилие;
  • во время травмы был громкий щелчок или скрежет;
  • ноги отекли, и вам трудно дышать;
  • нога стала излишне бледной и холодной.
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители