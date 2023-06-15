Врач: паразиты на курортах могут проникнуть в организм через ступни

На курортах паразиты могут проникнуть в организм не только через продукты, но и через ступни, сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н. Владимир Неронов.

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«В уличной еде любой страны кроется опасность. По сути, можно есть любые продукты, которые прямо при вас проходят хорошую термическую обработку. Но в остальных случаях, обходите еду стороной. Черви-солитеры (длина достигает 20 м.) будут рады всю жизнь питаться за счет вашего здоровья. Поэтому не пренебрегайте советами! Некоторые паразиты проникают в организм через кожу, особенно на ступнях», – сказал Неронов.

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Он посоветовал, не есть суши. Фрукты нужно очищать от кожуры или мыть с мылом. Не стоит лежать на песке и ходить по пляжу босиком. Лучше избегать купания в водоемах со стоячей водой.

«К признакам заболевания относятся покраснения, зуд, аллергия, повышение температуры, озноб, стул с кровью, боли в животе», – перечислил врач.

Также он отметил, что на курортах много гастрономических соблазнов — хочется отведать то одно, то другое. Но организм часто воспринимает незнакомые продукты как «неправильную пищу» и «отвечает» на ее употребление острой аллергической крапивницей.

«Главное коварство болезни в том, что она может проявиться абсолютно в любом возрасте и спонтанно. Продукты, на которые организм реагирует активнее всего: мед и орехи, шоколад, кунжут, цитрусовые, какао, куриное мясо и яйца, молоко, креветки, лангусты, грибы», – перечислил врач.

По словам гастроэнтеролога, аллергическую непереносимость могут вызвать белки, которые в больших количествах содержатся в бобовых.

«Зудящая сыпь на коже, покраснения, слезотечение, чихание — неполный перечень симптомов, указывающих на пищевую аллергию. У человека начинается насморк, повышается температура, першит в горле. Еще один симптом — апатия, упадок сил. В тяжелых случаях люди начинают задыхаться», – рассказал Неронов.

Он посоветовал при себе стоит иметь антигистаминные препараты, прописанные врачом, ингалятор, если в нем может возникнуть потребность.