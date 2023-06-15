Врач: паразиты на курортах могут проникнуть в организм через ступни

Врач Неронов: паразиты на курортах могут проникнуть в организм через ступни
На курортах паразиты могут проникнуть в организм не только через продукты, но и через ступни, сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н. Владимир Неронов.
«В уличной еде любой страны кроется опасность. По сути, можно есть любые продукты, которые прямо при вас проходят хорошую термическую обработку. Но в остальных случаях, обходите еду стороной. Черви-солитеры (длина достигает 20 м.) будут рады всю жизнь питаться за счет вашего здоровья. Поэтому не пренебрегайте советами! Некоторые паразиты проникают в организм через кожу, особенно на ступнях», – сказал Неронов.
Он посоветовал, не есть суши. Фрукты нужно очищать от кожуры или мыть с мылом. Не стоит лежать на песке и ходить по пляжу босиком. Лучше избегать купания в водоемах со стоячей водой.
«К признакам заболевания относятся покраснения, зуд, аллергия, повышение температуры, озноб, стул с кровью, боли в животе», – перечислил врач.
Также он отметил, что на курортах много гастрономических соблазнов — хочется отведать то одно, то другое. Но организм часто воспринимает незнакомые продукты как «неправильную пищу» и «отвечает» на ее употребление острой аллергической крапивницей.
«Главное коварство болезни в том, что она может проявиться абсолютно в любом возрасте и спонтанно. Продукты, на которые организм реагирует активнее всего: мед и орехи, шоколад, кунжут, цитрусовые, какао, куриное мясо и яйца, молоко, креветки, лангусты, грибы», – перечислил врач.
По словам гастроэнтеролога, аллергическую непереносимость могут вызвать белки, которые в больших количествах содержатся в бобовых.
«Зудящая сыпь на коже, покраснения, слезотечение, чихание — неполный перечень симптомов, указывающих на пищевую аллергию. У человека начинается насморк, повышается температура, першит в горле. Еще один симптом — апатия, упадок сил. В тяжелых случаях люди начинают задыхаться», – рассказал Неронов.
Он посоветовал при себе стоит иметь антигистаминные препараты, прописанные врачом, ингалятор, если в нем может возникнуть потребность.
«Чтобы избежать аллергии, постарайтесь не употреблять в пищу незнакомые, экзотические продукты. Это чревато негативными последствиями для организма. В супермаркетах, кафе и ресторанах перед заказом скрупулезно изучайте состав блюд», – заключил специалист.