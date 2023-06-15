Минздрав назвал самое смертельное заболевание в России
Россияне чаще всего умирают из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом говорится в сообщении минздрава Самарской области.
«В прошлом году сердечно-сосудистые заболевания стали причиной смерти 16 206 человек в Самарской области», – отмечают эксперты.
Уточняется, что на ишемическую болезнь сердца пришлось 49,3 % летальных исходов. Другой частый фактор смертности населения – цереброваскулярные заболевания, то есть различные формы недостаточности мозгового кровообращения, пишет издание «63.ру».