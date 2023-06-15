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Врач предупредил об опасности искривления полового члена

Искривление полового члена у взрослых происходит при болезни Пейрони. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредил уролог Александр Лубенников.

Врач предупредил об опасности искривления полового члена
© Лента.ру

По его словам, в начале развития болезни Пейрони половой член болит и искривляется при эрекции. На этом этапе решить проблему можно нехирургическим путем, поэтому при появлении таких симптомов необходимо сразу же обратиться к врачу.

В стадии стабилизации боль уменьшается, но уплотнения становятся более заметными, рассказал собеседник «Ленты.ру». В этот период справиться с болезнью можно только с помощью операции, но показана она не всем.

Операцию проводят, если угол искривления составляется более 30 градусов, имеется деформация полового члена, дискомфорт при половом акте, нарушение потенции

Александр Лубенников

уролог, сексолог

Выбор методики зависит от длины члена, степени искривления и деформации, а также качества потенции, объяснил Лубенников. В зависимости от этого пациенту укорачивают член (на противоположную от уплотнения сторону накладывают гофрирующие швы, бляшка остается на месте), удлиняют орган (используют заплатку на участке уплотнения) или устанавливают протез. К последней методике прибегают только при тяжелых нарушениях потенции, заключил врач.

Ранее Александр Лубенников назвал секрет высокой самооценки и счастья. По словам врача, быть счастливым помогает и секс.

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