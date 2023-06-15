Кардиолог перечислила классические симптомы инфаркта

Острая боль и давление в груди, а также появление холодного пота являются классическими симптомами инфаркта. Об этом рассказала кардиолог Анна Панова в интервью изданию «МедикФорум».

По ее словам, во время приступа человек может чувствовать чрезмерную утомляемость и неспособность выполнять обычные действия. Это происходит из-за дополнительной нагрузки на мышцы и притока крови к сердцу. Предупреждающим симптомом также является боль в спине, животе или руках.