$84.32+0.6891.07+0.68

Кардиолог Панова перечислила классические симптомы инфаркта

Острая боль и давление в груди, а также появление холодного пота являются классическими симптомами инфаркта. Об этом рассказала кардиолог Анна Панова в интервью изданию «МедикФорум».

Кардиолог перечислила классические симптомы инфаркта
© Слово и дело

По ее словам, во время приступа человек может чувствовать чрезмерную утомляемость и неспособность выполнять обычные действия. Это происходит из-за дополнительной нагрузки на мышцы и притока крови к сердцу. Предупреждающим симптомом также является боль в спине, животе или руках.

При инфаркте нарушается функция переноса кислорода к остальным частям тела и удаления углекислого газа, поэтому возникает отдышка. Внезапная сильная изжога также может предупреждать о приступе, рассказала специалист.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители