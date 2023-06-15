Врач перечислила семь признаков наличия червей внутри человека

Онколог Гульнур Нигманова рассказала о пациенте, у которого в предплечье образовалась шишка размером около двух сантиметров и впоследствии увеличивалась. После операции обнаружилось, что там жил червь-власоглав.

© Вечерняя Москва

Медик сообщила, что черви могут завестись из-за употребления грязных продуктов или после заглатывания грязной воды из водоема. По словам специалиста, червь-власоглав может вызывать у человека анемию, потому что питается кровью.

Поэтому он может прожить в человеке около шести лет. При этом жить паразит может не только в кишечнике, но и в мозге, сердце и глазах.

Онколог сообщила, что о наличии червей в организме говорят семь основных признаков: малокровие, вздутие живота, хронический понос, изжога, плохой аппетит, аллергия и сыпь на коже.

Узнать, есть ли в организме черви, можно, сдав анализ кала на яйца гельминтов или анализ крови методом ИФА. С лечением поможет врач-паразитолог, сообщает портал Mkset.