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Врач Нигманова перечислила семь признаков наличия червей внутри человека

Онколог Гульнур Нигманова рассказала о пациенте, у которого в предплечье образовалась шишка размером около двух сантиметров и впоследствии увеличивалась. После операции обнаружилось, что там жил червь-власоглав.

Врач перечислила семь признаков наличия червей внутри человека
© Вечерняя Москва

Медик сообщила, что черви могут завестись из-за употребления грязных продуктов или после заглатывания грязной воды из водоема. По словам специалиста, червь-власоглав может вызывать у человека анемию, потому что питается кровью.

Поэтому он может прожить в человеке около шести лет. При этом жить паразит может не только в кишечнике, но и в мозге, сердце и глазах.

Онколог сообщила, что о наличии червей в организме говорят семь основных признаков: малокровие, вздутие живота, хронический понос, изжога, плохой аппетит, аллергия и сыпь на коже.

Узнать, есть ли в организме черви, можно, сдав анализ кала на яйца гельминтов или анализ крови методом ИФА. С лечением поможет врач-паразитолог, сообщает портал Mkset.

Токсоплазмоз — инфекционное заболевание, которое особенно опасно для беременных, потому что может серьезно навредить плоду. Подробнее о болезни, ее симптомах и способах лечения «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

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