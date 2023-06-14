Как работают капли в нос от инсульта: новая разработка ученых

В настоящее время, если кто-то не получает лечения в течение нескольких часов после инсульта, его шансы на выздоровление значительно уменьшаются. Однако однажды это может измениться благодаря недавно разработанным назальным каплям. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Команда ученых из Гетеборгского университета Швеции, Кельнского университета Германии и Чешской академии наук разработало лекарство, содержащее пептид, известный как C3a, который естественным образом вырабатывается в центральной нервной системе. Предыдущие исследования показали, что пептид может помочь восстановить двигательную функцию у жертв инсульта.

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В рамках текущего исследования назальные капли вводили мышам через семь дней после того, как животные перенесли инсульт. При последующем сравнении с необработанной контрольной группой было обнаружено, что у этих мышей двигательная функция восстанавливалась быстрее и лучше.

Кроме того, МРТ-сканирование их мозга показало увеличение образования новых связей между нервными клетками. Более того, добавленный C3a, по-видимому, усилил функцию клеток, называемых астроцитами, которые контролируют некоторые функции нервных клеток.

Благоприятное действие назальных капель продолжалось еще долго после прекращения лечения. Тем не менее, ученые считают, что если капли вводятся слишком рано после инсульта, они могут иметь пагубный эффект, увеличивая количество воспалительных клеток в мозге.

«С этим методом нет необходимости гнаться за временем. Если лечение будет использоваться в клинической практике, его смогут получить все пациенты, перенесшие инсульт, даже те, кто поступает в больницу слишком поздно для проведения тромболизиса или тромбэктомии.

Те, у кого сохраняется инвалидность после удаления тромба, также могут улучшить свое состояние с помощью этого лечения», — объяснила профессор Университета Гетеборга Марсела Пекна, руководившая исследованием.