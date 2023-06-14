Назван утренний симптом, предупреждающий об угрозе для жизни

Хирург, андролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян рассказал о проблемах со здоровьем, которые чаще всего обнаруживаются в рамках диспансеризации. Специалист также перечислил особо тревожные симптомы, на которые многие пациенты привыкли закрывать глаза.

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В ходе обследований специалисты фиксируют критическое ожирение печени, деградацию зрения от смартфонов, ранние катаракты, гипертонию с 25-30 лет, выявляют рак кишечника, легкого, горла - в большинстве случаев это последствиях неправильного образа жизни с вредными привычками.

Отдельный разговор - тромбы (после ковида в том числе), отметил врач.

"Люди не сдают анализы крови "на тромбообразование" - и потом умирают за секунды", - пишет Марк Гадзиян в своем Telegram-канале.

Врач также перечислил опасные симптомы, которые предупреждают о серьезном сбое в организме - сигналы могут быть показателями "онкологических заболеваний, трагических последствий ковида, а также легочных и сердечно-сосудистых заболеваний, включая аневризму аорты", уточнил специалист.

Любого человека, независимо от того, является ли он заядлым курильщиком или никогда не курил, должен насторожить утренний кашель "до задыхания", подчеркнул врач.

Среди других опасных сигналов - постоянные мучительные головные боли, длительная диарея или постоянная изжога, а также тревожное ощущение в груди и перебои в работе сердца.