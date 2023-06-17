Что нельзя делать при головной боли

Постоянная головная боль — частая жалоба, c которой пациенты приходят на прием к неврологам. Согласно статистике, в России до 50% людей сталкиваются с проблемой. Для некоторых головная боль становится постоянным, непроходящим фоном, значительно ухудшая качество жизни человека.

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Что нельзя делать, если у вас болит голова, и в каких случаях необходимо обратиться к врачу и пройти обследование? "Рамблеру" рассказала врач-терапевт Юлия Лысенко.

По словам медика, при головной боли нельзя ни в коем случае курить. Никотин вызывает резкий спазм сосудов, из-за чего боль становится еще интенсивнее.

Не стоит также принимать алкоголь. Поначалу боль может отступить, так как расширяются сосуды, но затем возвращается с удвоенной силой. Чтобы избавиться от головной боли, нельзя пить анальгин. Это токсичный препарат, который вызывает много побочных эффектов. Лысенко Юлия Юрьевна Врач-терапевт

Очень важно также не заниматься самолечением. Как правило, при приступе головной боли, люди сразу выпивают обезболивающее. Однако бесконтрольный прием подобных препаратов может только усугубить ситуацию. Лекарство, купирующее головную боль, может само начать вызывать головную боль. В медицине это называется лекарственно-индуцированной головной болью (ЛИГБ).

Кроме того, могут проявиться опасные побочные эффекты, например, поражение печени. Поэтому необходимо следить за количеством принятых безрецептурных препаратов и не злоупотреблять обезболивающими.

Когда при головной боли необходимо обратиться к врачу?