Как узнать о раке еще до появления симптомов
Проблема рака в том, что его сложно обнаружить на очень ранних стадиях, так как опухоль маленькая, не болит, не мешает и не нарушает работу пораженного органа, и человек чувствует себя здоровым.
При этом раннее обнаружение опухоли - шанс полностью выздороветь, говорит онколог, эндоскопист РОНЦ имени Блохина, эксперт в сфере диагностики и лечения предраковых заболеваний и ранних форм рака ЖКТ Иван Карасев.
"С онкологическими заболеваниями интересный момент: выживаемость (то есть увеличение продолжительности жизни после постановки диагноза) повышается не за счет, скажем, прогресса в медицине, а в большей степени за счет раннего выявления. Играет роль именно отрезок времени от появления опухоли до ее диагностирования", - подчеркивает доктор Карасев в своем Telegram-канале.
Что же нужно для того, чтобы не пропустить рак?
"Вы уже думаете, как бы пойти сделать МРТ всего тела, но это бесполезно. Для раннего выявления онкозаболеваний придумали скрининги и диспансеризацию", - пояснил Карасев.
Что такое скрининг?
"Скрининг - это комплексное обследование, направленное на выявления какого-то заболевания еще до того, как оно даст о себе знать. Скрининговые исследования применяются не только для диагностики онкологических заболеваний, но и сердечно-сосудистых и других заболеваний. Наверное, самый распространенный - это перинатальный скрининг, который показывает, все ли хорошо с ребенком еще на этапе вынашивания", - отметил врач.
Какие существуют онкоскрининги?
- Скрининг рака молочной железы и шейки матки
- Диагностика злокачественных опухолей кожи
- Скрининг колоректального рака
- Скрининг, ранняя диагностика рака предстательной железы
- Диагностика рака губы и слизистой оболочки полости рта
- Скрининг, ранняя диагностика рака легких
Все эти скрининги входят в диспансеризацию (в зависимости от возраста и пола человека), вот почему ее надо проводить регулярно всем здоровым людям - это необходимо именно для раннего обнаружения патологий, заключил эксперт.