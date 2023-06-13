Как узнать о раке еще до появления симптомов

Проблема рака в том, что его сложно обнаружить на очень ранних стадиях, так как опухоль маленькая, не болит, не мешает и не нарушает работу пораженного органа, и человек чувствует себя здоровым.

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При этом раннее обнаружение опухоли - шанс полностью выздороветь, говорит онколог, эндоскопист РОНЦ имени Блохина, эксперт в сфере диагностики и лечения предраковых заболеваний и ранних форм рака ЖКТ Иван Карасев.

"С онкологическими заболеваниями интересный момент: выживаемость (то есть увеличение продолжительности жизни после постановки диагноза) повышается не за счет, скажем, прогресса в медицине, а в большей степени за счет раннего выявления. Играет роль именно отрезок времени от появления опухоли до ее диагностирования", - подчеркивает доктор Карасев в своем Telegram-канале.

Что же нужно для того, чтобы не пропустить рак?

"Вы уже думаете, как бы пойти сделать МРТ всего тела, но это бесполезно. Для раннего выявления онкозаболеваний придумали скрининги и диспансеризацию", - пояснил Карасев.

Что такое скрининг?

"Скрининг - это комплексное обследование, направленное на выявления какого-то заболевания еще до того, как оно даст о себе знать. Скрининговые исследования применяются не только для диагностики онкологических заболеваний, но и сердечно-сосудистых и других заболеваний. Наверное, самый распространенный - это перинатальный скрининг, который показывает, все ли хорошо с ребенком еще на этапе вынашивания", - отметил врач.

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