Что должно быть в дачной аптечке
Специалисты Роскачества вместе с врачом-терапевтом рассказали, как правильно собрать дачную аптечку.
В первую очередь, нужно выбрать подходящий контейнер для хранения. Он должен быть большим, прозрачным, гибким, водостойким, пластиковым и с крышкой. На самом контейнере можно в нескольких местах написать "Первая помощь", желательно использовать нестираемый маркер.
Врач рекомендует выбрать специальное место для хранения аптечки и сообщить о нем всей семье. Если в доме живут маленькие дети, то место должно быть труднодоступное, прохладное, скрытое от солнечного света.
Время от времени важно проверять содержимое аптечки, а также и срок годности препаратов.
- пластыри разных размеров,
- марлевые салфетки,
- рулонный фиксирующий пластырь,
- стерильные повязки,
- эластичный бинт,
- треугольная косыночная повязка,
- гемостатические кровоостанавливающие препараты,
- охлаждающие медицинские пакеты (при ушибах),
- антисептики - хлоргексидин, мирамистин, перекись водорода, йод,
- очищающие салфетки, ватные шарики и диски,
- маленькие острые ножницы,
- пинцет, чтобы вытащить занозу,
- одноразовые перчатки.
Для контроля общего состояния в аптечке нужно иметь тонометр и термометр.
Среди лекарств и мазей, которые лучше держать под рукой на даче, - лосьон каламин (при солнечных ожогах, покраснении кожи, раздражениях, укусах насекомых), гидрокортизоновый крем (снимает воспаления на коже, полезен при аллергическом раздражении, укусах насекомых).
В аптечке также должны быть противодиарейные препараты, антацидные средства и ингибиторы протонной помпы (нужны при изжоге, дискомфорте, боли в эпигастрии), сорбенты (при отравлении), антигистаминные препараты от аллергии, а также жаропонижающие и обезболивающие лекарства.