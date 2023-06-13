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Что должно быть в дачной аптечке

Специалисты Роскачества вместе с врачом-терапевтом рассказали, как правильно собрать дачную аптечку.

Что должно быть в дачной аптечке
© СОВА

В первую очередь, нужно выбрать подходящий контейнер для хранения. Он должен быть большим, прозрачным, гибким, водостойким, пластиковым и с крышкой. На самом контейнере можно в нескольких местах написать "Первая помощь", желательно использовать нестираемый маркер.

Врач рекомендует выбрать специальное место для хранения аптечки и сообщить о нем всей семье. Если в доме живут маленькие дети, то место должно быть труднодоступное, прохладное, скрытое от солнечного света.

Время от времени важно проверять содержимое аптечки, а также и срок годности препаратов.

Специалисты перечислили, что потребуется для оказания первой помощи при травмах и порезах:
  • пластыри разных размеров,
  • марлевые салфетки,
  • рулонный фиксирующий пластырь,
  • стерильные повязки,
  • эластичный бинт,
  • треугольная косыночная повязка,
  • гемостатические кровоостанавливающие препараты,
  • охлаждающие медицинские пакеты (при ушибах),
  • антисептики - хлоргексидин, мирамистин, перекись водорода, йод,
  • очищающие салфетки, ватные шарики и диски,
  • маленькие острые ножницы,
  • пинцет, чтобы вытащить занозу,
  • одноразовые перчатки.

Для контроля общего состояния в аптечке нужно иметь тонометр и термометр.

Среди лекарств и мазей, которые лучше держать под рукой на даче, - лосьон каламин (при солнечных ожогах, покраснении кожи, раздражениях, укусах насекомых), гидрокортизоновый крем (снимает воспаления на коже, полезен при аллергическом раздражении, укусах насекомых).

В аптечке также должны быть противодиарейные препараты, антацидные средства и ингибиторы протонной помпы (нужны при изжоге, дискомфорте, боли в эпигастрии), сорбенты (при отравлении), антигистаминные препараты от аллергии, а также жаропонижающие и обезболивающие лекарства.

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