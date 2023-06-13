Что должно быть в дачной аптечке

Специалисты Роскачества вместе с врачом-терапевтом рассказали, как правильно собрать дачную аптечку.

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В первую очередь, нужно выбрать подходящий контейнер для хранения. Он должен быть большим, прозрачным, гибким, водостойким, пластиковым и с крышкой. На самом контейнере можно в нескольких местах написать "Первая помощь", желательно использовать нестираемый маркер.

Врач рекомендует выбрать специальное место для хранения аптечки и сообщить о нем всей семье. Если в доме живут маленькие дети, то место должно быть труднодоступное, прохладное, скрытое от солнечного света.

Время от времени важно проверять содержимое аптечки, а также и срок годности препаратов.

пластыри разных размеров,

марлевые салфетки,

рулонный фиксирующий пластырь,

стерильные повязки,

эластичный бинт,

треугольная косыночная повязка,

гемостатические кровоостанавливающие препараты,

охлаждающие медицинские пакеты (при ушибах),

антисептики - хлоргексидин, мирамистин, перекись водорода, йод,

очищающие салфетки, ватные шарики и диски,

маленькие острые ножницы,

пинцет, чтобы вытащить занозу,

одноразовые перчатки. Специалисты перечислили, что потребуется для оказания первой помощи при травмах и порезах:

Для контроля общего состояния в аптечке нужно иметь тонометр и термометр.

Среди лекарств и мазей, которые лучше держать под рукой на даче, - лосьон каламин (при солнечных ожогах, покраснении кожи, раздражениях, укусах насекомых), гидрокортизоновый крем (снимает воспаления на коже, полезен при аллергическом раздражении, укусах насекомых).