Как не пропустить самый опасный вид рака

Резкая потеря веса и затрудненное дыхание могут указывать на развитие злокачественной опухоли. Врач-онколог Егор Печерица рекомендует не игнорировать эту симптоматику, сообщает издание ФАН .

По словам онколога, зачастую начало развития рака невозможно обнаружить, так как это заболевание начинает протекать с маловыраженными симптомами. Тем более, указывает Печерица, в легких не такие чувствительные болевые рецепторы, следовательно, опухоль скрываться длительное время.