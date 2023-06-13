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Как не пропустить самый опасный вид рака

Резкая потеря веса и затрудненное дыхание могут указывать на развитие злокачественной опухоли. Врач-онколог Егор Печерица рекомендует не игнорировать эту симптоматику, сообщает издание ФАН.

Как не пропустить самый опасный вид рака
© FBM.ru

По словам онколога, зачастую начало развития рака невозможно обнаружить, так как это заболевание начинает протекать с маловыраженными симптомами. Тем более, указывает Печерица, в легких не такие чувствительные болевые рецепторы, следовательно, опухоль скрываться длительное время.

К симптомам рака, подчеркивает онколог, относится постоянная усталость, резкая потеря веса, кровь в мокроте и затрудненное дыхание. Эти признаки нельзя игнорировать.

Печерица дал совет ежегодно проверять органы дыхания.

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