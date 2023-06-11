Почему врачам нельзя разглашать диагнозы пациентов

Когда врачи получают диплом, то клянутся хранить врачебную тайну. Человека, который ее нарушил можно привлечь к ответственности. "Рамблер" расскажет, почему чужие диагнозы нельзя разглашать.

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Врачебная тайна подразумевает запрет разглашения сведений, которые врач получил, когда обследовал или лечил пациента. Информация о пациенте охраняется законом "Об основах охраны здоровья".

Более того тайна о здоровье человека распространяется даже на близких людей, то есть информацию нельзя передать даже супругу, так как диагноз партнера может вызвать негативные последствия. Например, на работе.

Что именно охраняет медицинская тайна Состояние здоровья пациента — например, болен или не болен, результаты анализов: количество лейкоцитов, сатурация и прочее.

Диагноз — чем именно болен.

Сам факт обращения за медицинской помощью.

Когда врачебную тайну можно разглашать без согласия пациента

Сведения, которые составляют врачебную тайну, можно разгласить без разрешения человека или его законного представителя только в строго оговоренных в законе случаях.