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Почему врачам нельзя разглашать диагнозы пациентов

Когда врачи получают диплом, то клянутся хранить врачебную тайну. Человека, который ее нарушил можно привлечь к ответственности. "Рамблер" расскажет, почему чужие диагнозы нельзя разглашать.

Почему врачам нельзя разглашать диагнозы пациентов
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Врачебная тайна подразумевает запрет разглашения сведений, которые врач получил, когда обследовал или лечил пациента. Информация о пациенте охраняется законом "Об основах охраны здоровья".

Более того тайна о здоровье человека распространяется даже на близких людей, то есть информацию нельзя передать даже супругу, так как диагноз партнера может вызвать негативные последствия. Например, на работе.

Что именно охраняет медицинская тайна

  • Состояние здоровья пациента — например, болен или не болен, результаты анализов: количество лейкоцитов, сатурация и прочее.
  • Диагноз — чем именно болен.
  • Сам факт обращения за медицинской помощью.

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Когда врачебную тайну можно разглашать без согласия пациента

Сведения, которые составляют врачебную тайну, можно разгласить без разрешения человека или его законного представителя только в строго оговоренных в законе случаях.

  • Пациент не способен выразить свою волю. Передавать информацию можно, только чтобы провести медицинское обследование. Например, когда человек без сознания, а врачам необходимо узнать, чем еще болел человек.
  • Неблагоприятный прогноз развития заболевания. В таком случае можно предоставлять информацию о состоянии здоровья пациента его супругу или родственнику.
  • Есть риск вспышки заболевания. Например, угроза распространения инфекций или массовых отравлений.
  • Идет судебное разбирательство. Передавать информацию о заболевании можно по запросам в органы следствия, суд, прокуратуру. Однако сотрудники структур пользоваться информацией не могут.
  • Пациент на принудительном лечении.
  • Пациент не достиг 18 лет. В этом случае информацию о заболевании передают только его родителям или опекунам.
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