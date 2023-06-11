Почему врачам нельзя разглашать диагнозы пациентов
Когда врачи получают диплом, то клянутся хранить врачебную тайну. Человека, который ее нарушил можно привлечь к ответственности. "Рамблер" расскажет, почему чужие диагнозы нельзя разглашать.
Врачебная тайна подразумевает запрет разглашения сведений, которые врач получил, когда обследовал или лечил пациента. Информация о пациенте охраняется законом "Об основах охраны здоровья".
Более того тайна о здоровье человека распространяется даже на близких людей, то есть информацию нельзя передать даже супругу, так как диагноз партнера может вызвать негативные последствия. Например, на работе.
Что именно охраняет медицинская тайна
- Состояние здоровья пациента — например, болен или не болен, результаты анализов: количество лейкоцитов, сатурация и прочее.
- Диагноз — чем именно болен.
- Сам факт обращения за медицинской помощью.
Когда врачебную тайну можно разглашать без согласия пациента
Сведения, которые составляют врачебную тайну, можно разгласить без разрешения человека или его законного представителя только в строго оговоренных в законе случаях.
- Пациент не способен выразить свою волю. Передавать информацию можно, только чтобы провести медицинское обследование. Например, когда человек без сознания, а врачам необходимо узнать, чем еще болел человек.
- Неблагоприятный прогноз развития заболевания. В таком случае можно предоставлять информацию о состоянии здоровья пациента его супругу или родственнику.
- Есть риск вспышки заболевания. Например, угроза распространения инфекций или массовых отравлений.
- Идет судебное разбирательство. Передавать информацию о заболевании можно по запросам в органы следствия, суд, прокуратуру. Однако сотрудники структур пользоваться информацией не могут.
- Пациент на принудительном лечении.
- Пациент не достиг 18 лет. В этом случае информацию о заболевании передают только его родителям или опекунам.