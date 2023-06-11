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Врачи предупреждают: к 2050 году боли в спине станут глобальной проблемой

Боли в спине и пояснице беспокоят всё большее количество жителей по всему миру. По результатам нового исследования, через 30 лет количество людей, страдающих от этой проблемы, стремительно возрастёт.

Врачи: к 2050 году боли в спине станут глобальной проблемой
© Чемпионат.com

Проведённый специалистами анализ не даёт полного и точного представления о темпах распространения расстройства. Однако он бесспорно доказывает, что боли в спине и пояснице затронут всё большее количество людей. Так, учёные заявили, что сильнее всего проблема коснётся Азии и Африки, а также Австралии, где ожидается увеличение почти на 50%.

При этом стоит отметить, что приведённые в исследовании результаты представляют собой данные за 30 прошедших лет. И если в 2017 году количество страдающих от болей в пояснице и спине составляло 500 миллионов человек, то к 2020 году оно возросло до 619 миллионов. По словам экспертов, такая динамика объясняется факторами качества жизни. Избыточный вес, низкий уровень подвижности, некачественное питание, вредные привычки – всё это негативно сказывается на состоянии поясницы.

Исследование развеяло и распространённый миф о том, что от болей в основном страдают взрослые люди трудоспособного возраста. На самом же деле проблемы с поясницей чаще встречаются у пожилых людей. Учёные указали и на необходимость своевременной борьбы с возникающими болями. Их дальнейшее развитие можно предотвратить с помощью тренировок, а также отказа от вредных привычек, таких, как курение, например. Также разрабатываются специализированные программы для борьбы с этим всемирно распространённым недугом.

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