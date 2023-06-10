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Доктор Мясников предупредил об опасности незаметных инфарктов и микроинсультов

В некоторых случаях серьезные нарушения в сосудах и в сердечной мышце могут пройти совершенно незаметно для человека.

Мясников предупредил об опасности незаметных инфарктов и микроинсультов
© Волгоградская правда

В своей телепрограмме доктор Мясников отметил, что нужно помнить об опасности микроинсультов и инфарктов. Они бывают совершенно бессимптомными, либо на них просто не обращают внимания.

По совам специалиста, медики нередко сталкиваются с безболевыми формами инфаркта миокарда. Это особенно опасно, так как перенесшие приступ пациенты не обращаются за лечением. В результате развиваются опасные осложнения, которые могут стать причиной летального исхода.

В то же время микроинсульт, к появлению которого ведет закупорка сосуда в мозгу тромбом, часто становится предупреждением настоящего серьезного приступа. Если на него не обратить внимания, можно столкнуться с серьезными последствиями.

Поэтому важно не только тщательно прислушиваться ко всем сигналам организма, но также регулярно посещать врача и проходить обследование. Это поможет вовремя обнаружить проблему и начать лечение.

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