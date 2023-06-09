Три вопроса доктору про диабет II типа

При сахарном диабете II у человека повышается количество глюкозы в крови на постоянной основе. Считается, что эта болезнь связана с образом жизни. Согласно статистике, в мире сахарным диабетом II типа страдает 8,5% всего населения, и в странах Запада это количество постоянно растет. Ученые связывают такие цифры с ростом количества людей, страдающих ожирением.

© Unsplash

“Рамблер” поговорил с экспертом кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, врачом-эндокринологом, консультантом по питанию и пищевому поведению, Екатериной Орловой о том, чем отличаются диабет I и II типа, как лечить это заболевание и можно ли его избежать.

Видео дня

В чем отличие от диабета I типа?

Врачи разграничивают диабет I и II типа и говорят, что это — абсолютно разные заболевания, которые скорее не похожи друг на друга. Тем не менее общие черты у них есть. В обоих случаях речь идет о повышенном уровне глюкозы в крови.

При диабете I типа происходит дефицит инсулина — гормона, который отвечает за снижение уровня глюкозы. Он помогает ей попасть в клетки и выработать из нее энергию.

“Вырабатывается этот гормон в особых клетках поджелудочной железы. Так вот при диабете I типа, эти клетки разрушаются, и поджелудочная железа не вырабатывает инсулин. Следствием отсутствия инсулина является высокий уровень глюкозы в крови” Екатерина Орлова Эксперт кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, врач-эндокринолог, консультант по питанию и пищевому поведению

При диабете II типа у человека продолжает вырабатываться инсулин, но он страдает от инсулинорезистентности, поэтому клетки остаются нечувствительны к инсулину. Из-за этого уровень глюкозы в крови также повышается.

“Причиной инсулинорезистентности (сниженной чувствительности клеток к действию инсулина) является избыточный вес, особенно когда накопление жировой ткани происходит в области живота и внутренних органов” Екатерина Орлова Эксперт кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, врач-эндокринолог, консультант по питанию и пищевому поведению

Можно ли повернуть вспять развитие диабета (похудение и тд)?

Диабет любого типа — хроническое заболевание, поэтому оно считается неизлечимым. На сегодняшний день врачи могут только облегчить состояние пациента, но продолжают изучать различные механизмы, поэтому придумывают новые способы того, как можно добиться ремиссии заболевания.

“В последние годы ввиду развития современных методов лечения избыточного веса, введено понятие ремиссия сахарного диабета второго типа. Так как в основе развития сахарного диабета II типа лежит ожирение, то значимое снижение массы тела может привести к стойкой ремиссии заболевания” Екатерина Орлова Эксперт кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, врач-эндокринолог, консультант по питанию и пищевому поведению

Какие способы лечения диабета существуют на сегодняшний день?

Способы лечения диабета I и II типа также отличаются, так как воздействуют на те механизмы, которые способствуют повышению глюкозы в крови. Методы похожи между собой тем, что снижают количество глюкозы различными способами. Так, в случае диабета I типа единственный способ лечения — введение инсулина, так как он просто не вырабатывается у человека. Этот гормон необходим для людей с диабетом.

“В случае диабета II типа, инсулин вырабатывается и даже больше, чем у здорового человека, но клетки к нему нечувствительны. Причиной этому является избыточное накопление жировой ткани в области талии и внутренних органов. И важным для лечения диабета II типа, является стойкое снижение веса. Это должна быть не временная диета, которая в любом случае закончится, а постепенные, комфортные изменения в питании и пищевом поведении, которым можно следовать долго” Екатерина Орлова Эксперт кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, врач-эндокринолог, консультант по питанию и пищевому поведению

В случае диабета II типа ожирение можно лечить с помощью хирурга, сахароснижающей терапии.

Инструкция: как помочь диабетику, если что-то случилось

Если вы знаете, что у человека сахарный диабет и он потерял сознание, то ему можно помочь до приезда врача. Если вы увидели на улице человеку, который потерял сознание, возможно, у него сахарный диабет и ему требуется помощь. У таких пациентов должна быть карточка с диагнозом и перечнем препаратов. Такие состояние называется гипогликемией — снижение уровня глюкозы в крови ниже нормы.

Если у человека началась гипогликемия, ему нужно выпить 100-200мл фруктового сока или лимонада на сахаре или 2-4 куска сахара лучше растворить или 4-5 больших таблеток глюкозы.

Если человек уже потерял сознание, то нужно действовать аккуратно:

Не вливайте в рот никакие сладкие напитки .

Уложите больного на бок, освободить полость рта от остатков пищи.

Вызовите скорую, и медицинский работник внутривенно введет глюкозу.

У больного может быть при себе препарат глюкагон и его можно внутримышечно ввести больному.