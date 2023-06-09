О каких болезнях могут говорить высыпания на коже

Пятна на спине, непонятная сыпь на лице и внезапно появившиеся высыпания на теле – с этим сталкивались многие. Махнуть рукой на этим симтомы не получится, ведь они могут свидетельствовать о серьёзных болезнях. Недаром кожу называют зеркалом организма. Какие же сигналы посылает наше тело и когда следует бежать к врачу? Мы попытались разобраться.

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Красные

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Симптомы

Летом очень часто возникает кожная аллергия – крапивница. Она проявляется в виде красных пятен, иногда выпуклых, которые образуются на шее, лице, груди, руках, иногда и на ногах. Эти пятна не опасны, но доставляют массу неудобств. Они сильно чешутся и портят внешний вид.

Крапивницу может вызывать пыльца растений, тополиный пух, укусы насекомых и пищевые продукты, например, клубника. Кроме того, у человека неожиданно может начаться аллергия на солнце.

Как лечить?

Чтобы снять зуд, нужно выпить антигистаминный препарат. Например, супрастин, диазолин, лоратадин, тавегил. Не забудьте, что некоторые из них вызывают сонливость. Кроме того, применяются местные средства: гели и мази. Но если через пару дней аллергия не прошла, обратитесь к специалисту.

С пузырьками

Симптомы

На коже появляются красные пятна с пузырьками, наполненными жидкостью, которые чешутся. При этом повышается температура тела. Из-за того, что больной начинает расчёсывать это место, происходит заражение. Может образоваться корочка или отёк. Увы, все эти симптомы говорят о том, что человек заболел экземой.

Причины этой болезни пока точно не установлены, но врачи считают, что в большинстве случаев её вызывают расшатанные нервы. Кроме того, она появляется при гиповитаминозе, проблемах с кишечником и болезнях печени.

Как лечить?

Лечение зависит от вида экземы, поэтому лучше обратиться к специалисту. Обычно назначаются противоаллергические и успокаивающие средства, препараты кальция, аскорбиновая кислота. В остром периоде при мокнущей экземе применяют примочки и повязки из вяжущих растворов. Помогают примочки из раствора фурацилина, противовоспалительные мази. При микробном инфицировании дополнительно назначаются антибиотики.

Лучше всего максимально щадить кожу поражённых участков от местного раздражения. При обострениях экземы лучше перейти на молочно-растительную диету.

Синие

Симптомы

Появление синяка на руках может быть однократным – например, из-за лёгкой травмы, когда человек ударился. А может быть регулярной проблемой, когда синяки появляются сами по себе, и не по одному.

По словам врачей, такая проблема в большинстве случаев связана со слабостью сосудистой стенки или нарушением свёртывания крови. Эти проблемы могут возникать при различных заболеваниях, в том числе болезнях крови, приёме гормональных препаратов (например, преднизолона, метилпреднизолона, дексаметазона или мазей, содержащих в своём составе вышеперечисленные лекарственные вещества) и аспирина.

Как лечить?

При появлении синяков, отличающихся завидным постоянством, стоит обратиться к врачу-терапевту, пройти ряд обследований и обнаружить с помощью специалиста причину. Тогда врач сможет назначить эффективное лечение, и синяки больше беспокоить не будут.

Светлые

Симптомы

На коже без видимых причин появляются светлые пятна. С одной стороны, они больше похожи на родинки – немного выпуклые, только светлые или розовые, но по размеру небольшие, пара миллиметров.

По словам врачей, к появлению белых или бледно-розовых пятен на коже обычно приводит питириаз белый. Пятна при этой болезни бывают особенно заметными летом, когда участки кожи с нормальной пигментацией загорают. Зимой белые пятна на коже могут ещё и сильно шелушиться.

Как лечить?

Чтобы справиться с проблемой, применяют мази, содержащие специальное вещество – пимекролимус, увлажняющие кремы и тонирующие средства. В случае зуда и воспаления вам стоит обратиться к дерматологу. Ведь пятна на коже могут говорить и о грибковых инфекциях (таких как лишай), и даже о раке кожи. Поэтому, чтобы вам было спокойнее, скорее посетите врача. Только он сможет поставить точный диагноз и прописать верное лечение.

Розовые

Симптомы

По всему телу появляются ярко-розовые пятна. Они не болят и не чешутся. Больше всего их в районе плеч, декольте и спины.

Причины их появления бывают разными. Очень часто розовые пятна появляются в результате стрессов, при сильных эмоциональных потрясениях, нервном перенапряжении.

Несбалансированное питание – ещё одна распространённая причина появления пятен. В этом случае кожа страдает от недостатка витаминов и минеральных элементов. Рацион современных людей далёк от совершенства. Фаст-фуд, полуфабрикаты, выпечка, шоколад не могут обеспечить организм полезными веществами, поэтому страдает пищеварительная система.

Как лечить?

Необходимо посетить невролога и пройти курс лечения. Врачи прописывают успокаивающие препараты: ново-пассит, афобазол. Помогает и мятный чай, валериана, настойка пустырника.

В других случаях рекомендуется сбалансировать свой рацион, включить свежие фрукты, овощи, кисломолочные продукты. Со временем состояние кожи и всего желудочно-кишечного тракта нормализуется.

Имейте в виду

Важно, в каком именно месте появились высыпания.

Так, если вы обнаружили их на волосистой части головы, это говорит о нарушениях обмена веществ. Здесь находятся сальные железы, при гормональном сбое салоотделение повышается, образуется благоприятная среда для микроорганизмов, идёт воспаление фолликул.

При снижении иммунитета и гормональных изменениях возрастает активность демодекса (подкожного клеща). Зачастую это проявляется в виде красных пятен и угревой сыпи на лице. Часто демодекс появляется даже на ресницах, как осложнение возникают блефариты, конъюнктивиты.